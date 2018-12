S radami od Jágra a v nezvyklém zápřahu. Tolik jsem nehrál čtyři roky, líčil Plekanec

před 43 minutami

Hokejové Kladno ožilo návratem Tomáše Plekance, který předčasně skončil v NHL. Takřka čtyři a půl tisíce fanoušků sledovalo, jak slavný odchovanec klubu vymýšlí akce a zakončuje. Nakonec jednou skóroval, čímž pomohl k výhře nad Litoměřicemi 4:2.

Když Kladno opouštěl po skončení zámořské výluky před šesti roky, patřil k nejproduktivnějším borcům extraligy.

Teď je Plekanec trochu jiný hráč, ve 36 letech ztratil něco z dřívějšího umění. Nepolepšilo si ani Kladno, které po sestupu bojuje v první lize o návrat. Pomoct by k němu měl právě ostřílený centr.

Napoprvé nezahrál špatně. Mezi 24letým Patrikem Machačem a 20letým Adamem Kubíkem vynikal chytrostí a nápady. Ve 25. minutě za ovací publika otevřel skóre svižnou střelou.

"Měli jsme spoustu šancí, klidně nám tam mohly padnout ještě tři čtyři góly," řekl Plekanec. "Kluci z lajny hrají výborně, jsou šikovní s pukem. Já jsem byl od půlky zápasu docela unavený, ale na to, jak dlouho jsem nehrál, to nebylo špatné."

Někdejší reprezentant nenaskočil do ostrého klání měsíc a půl. V Montrealu seděl kvůli bolavým zádům, mezitím mu místo zabraly vycházející mladé hvězdy. Výměnu nechtěl, a tak v zámoří skončil. Po dlouhých 16 letech.

Dlouhou herní pauzu si vynahradil, při obnovené premiéře strávil na ledě bezmála 21 minut. "Tolik jsem nehrál minimálně čtyři roky," pousmál se. "Na přesilovkách jsem nebyl tři roky. Nevím, jestli zvládnu pořád hrát tak moc jako dneska, chtělo by to kratší střídání."

Je zřejmé, že Rytíři hodlají na zkušeného navrátilce hodně sázet, a to při všech situacích včetně těch ofenzivních. "Je to úplně něco jiného. V NHL má člověk roli, třeba defenzivní, kterou musí plnit. Nemůže si vybrat. Neříkám, že tady jo, ale moje role je teď trošku jiná. Je hezké se dostat na přesilovky a trošku si pohrát s pukem," podotkl Plekanec.

Přestože oproti štaci v Montrealu kariérně klesl o několik pater níž, první ligu nechtěl hanit. "Těžko se to porovnává, ale není tady tolik systém, takže chvílemi je to rychlejší než v NHL," řekl.

Na konci duelu dostal cenu pro nejlepšího hráče a užíval si aplaus.

Během hry zase slyšel časté rady svého šéfa Jaromíra Jágra, který na zápasy stále chodí v civilu. Kdy oblékne výstroj a půjde k Plekancovi na křídlo, není jasné. "Zatím je s námi na střídačce, takže má nějaké postřehy, když něco vidí," líčil 36letý centr. "Doufám, že se brzy vrátí a pomůže nám k postupu."

Aktuálně jsou Rytíři druzí, na vedoucí Jihlavu ztrácí šest bodů, před ostatními mají dvoubodový náskok. Další utkání odehrají zítra proti Frýdku-Místku. Opět s Plekancem, jenž po týdnech trénování nechce mít dlouhé zápasové pauzy.

Proto bude naskakovat i za extraligovou Kometu, která útočí na třetí titul za sebou.

Plekanec však myslí především na baráž s Kladnem. "Musím do ní odehrát nějakých 15 zápasů, s Jardou a Liborem Zábranským (majitel Komety Brno, pozn. red.) to spočítáme. Nebudu hrát všechno všude, ale jsou to moji šéfové, takže se budu snažit splnit, co si budou přát."