Bednář: Mise ve Vrchlabí? Nejdu si jen zahrát, cílem je postup a farma pro Hradec

před 31 minutami

Po loňském play off ukončil bohatou kariéru, stal se manažerem a nyní mu pod rukama hokejisté Mountfieldu šlapou na jedničku. I proto v prosinci překvapila zpráva o návratu Jaroslava Bednáře k hokeji v druholigovém Vrchlabí. Kdepak, o stesk nejde, Bednář chce prostřednictvím podkrkonošského klubu pomoct Hradci a k dobrodružné misi přemluvil i dalšího pardála Jaroslava Hlinku.

Pomoci Vrchlabí z druhé ligy do první, to je hlavním cílem vašeho návratu k hokeji?

Je to hlavní a zároveň jediný cíl. Není to tak, že by mi hokej scházel, že by rozhodnutí ukončit kariéru bylo unáhlené. Takhle to není, do Vrchlabí jdu hrát čistě z pracovního hlediska. Mezi Hradcem a Vrchlabím existuje dohoda, která se ještě musí doladit. My ale uděláme všechno pro to, aby Vrchlabí postoupilo do první ligy a stalo se naší farmou.

Jak s tím souvisí Jaroslav Hlinka, který by měl dnes večer společně s vámi nastoupit ve Vrchlabí do zápasu proti Kolínu?

Jarda ještě kariéru oficiálně neukončil, a když jsem přišel s myšlenkou, že by se to ve Vrchlabí dalo takhle uskutečnit, vzpomněl jsem si na něj. Dali jsme pár hovorů, podařilo se mi ho ukecat a jsem rád, že jde do toho s námi.

Bylo těžké ho přesvědčit a konkurovat jeho dalším nabídkám?

Zase tak těžké to nebylo. Ale Jarda má klauzuli, že když ho do konce ledna osloví mužstvo z extraligy, může odejít. Ne, že bych mu to nepřál, ale já bych byl raději, kdybych si s ním mohl zahrát. Všichni víme, jaké má kvality, co je to za hokejistu.

Je ve hře také návrat Jana Hlaváče, který si za Vrchlabí zahrál už na konci minulé sezony?

Já jsem s Honzou neměl možnost mluvit, takže tohle nevím.

Jak jste se po svém konci a přesunu na manažerskou pozici v Mountfieldu udržoval v kondici? Chodil jste na led?

Poslední dobou chodívám na led se starou gardou, občas s klukama v Hradci. Někdy si zajdu do posilovny, mám hodně tenisu, ale teď jsem začal opravdu intenzivně trénovat. Do play off zbývá jen něco málo přes měsíc, je na čase se do toho pustit opravdu naplno.

Do nižší soutěže se vracíte po dlouhých 24 letech. Co očekáváte od druhé ligy?

Upřímně očekávám, že to vůbec nebude jednoduché. Je tam pár týmů, které mají stejné ambice jako Vrchlabí. Bude to náročné, ale uděláme všechno pro to, aby se to povedlo. Mužstvo ve Vrchlabí je velmi kvalitní, založené na kvalitní obraně.

Počítáte s tím, že se objeví hráči, kteří se proti vám a Hlinkovi budou chtít speciálně vytáhnout?

Samozřejmě. To se dělo i v extralize, je to součást sportu a práce, co děláme. Počítá se s tím, člověk musí být připravený na každé střídání.

Ve Vrchlabí působí mimo jiné Jiří Vašíček, s nímž jste hrál ve Slavii i v Hradci. Jste s ním v kontaktu, co se týče propojení klubů?

Ano, jsem. Jakmile jsem s tou myšlenkou přišel, spojil jsem se s ním a vyptával jsem se na spoustu věcí. Důkladně jsme to probrali.

Dříve Hradec spolupracoval s prvoligovými Litoměřicemi. Proč to nepokračuje a kde se vzal nápad oslovit zrovna Vrchlabí?

Proč nefunguje spolupráce s Litoměřicemi, nevím, protože jsem tehdy ve vedení Hradce ještě nebyl. Co se týče Vrchlabí, nápad přišel už dříve, já jsem se byl podívat na pár jejich zápasech a říkal jsem si, že to nemusí být špatné. Napadlo mě, že bych tomu mužstvu mohl pomoct, a dal jsem se do toho.

Zvládnete dohromady obě role v Hradci a Vrchlabí?

Druhá liga se hraje ve středu a v sobotu, play off ještě nevím, ale tolik se to netluče, takže věřím, že to půjde zvládnout v pohodě.

A skutečně vám hokej ani trochu nechyběl?

Vůbec. Propadl jsem tenisu, snažím se hrát co nejvíc. Je to sport, který mě hodně baví a udržuje člověka v kondici. Čekal jsem, že mi hokej chybět bude, ale už je to tři čtvrtě roku a žádné takové pocity nemám. Na druhou stranu odcházel jsem v 41 letech, věk byl hodně pokročilý a tělo zhuntované. Bylo toho dost.

Zatím se zdá, že jako sportovní manažer jste v Hradci poskládal velmi schopné mužstvo. Asi jste nečekal, že se budete přetahovat o čelo s Třincem a Libercem, ne?

Kádr se razantně obměnil, dá se říct, že máme jeden z nejmladších týmů v lize. A přiznám se, že tohle jsem nečekal. Jsem za to rád, patřičně si to užívám. Kluci stoprocentně makají, hrají hokej, jaký jsem si představoval před sezonou. Jsem rád, že se to spojilo s trenéry a všechno šlape.

Těší vás, že se po krátkém angažmá ve Švýcarsku vrátil Radek Smoleňák? Bezesporu patří mezi tahouny Mountfieldu.

Ano, ale to není jen Radek. Je to celé mužstvo. Když přijdete do kabiny, je tam humor a všechno ostatní. Kluci drží při sobě, mužstvo má čtyři lajny, které se výborně zastupují. V tom je naše síla.