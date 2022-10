Jágr zmírnil úvahy o konci kariéry. Ale zopakoval, že do tréninku nemá chuť ani vůli

Jaromír Jágr zmírnil svá slova z nedělního rozhovoru o tom, že už se na led nevrátí. Padesátiletý majitel kladenského klubu však zároveň zopakoval, že momentálně nemá čas, chuť ani vůli do tréninku, který by mu pomohl dostat se do takové formy, aby naskočil do sestavy Rytířů.

Přiznal, že s potvrzením uspořádání zápasů pod širým nebem by získal porci motivace navíc. I díky tomu, že by před ním bylo pevně stanovené datum návratu.

Nedělní rozhovor hokejového velikána po utkání Kladna v Mladé Boleslavi, v němž přiznal, že k návratu na led nemá chuť a motivaci a připustil i možnost, že už se na led nevrátí, rozvířil spekulace o završení hráčské kariéry jednoho z nejlepších hokejistů historie. Jágr přiznal, že ho však podobné úvahy poněkud zaskočily.

"Dostal jsem otázku, kdy se vrátím a jak brzo to bude. Odpověděl jsem, že momentálně - zdůrazňuji momentálně - to absolutně nevidím. Pak už z toho média něco udělala a já to nechci komentovat. I by to bylo zbytečné," řekl dnes Jágr novinářům po tiskové konferenci k zahájení druhého ročníku Školy hokejových talentů v Kladně.

"Myslel jsem to tak, že momentálně jsem neměl čas, chuť ani vůli trénovat. A bez tréninku prostě člověk nemůže hrát. To ale neznamená, že to znovu nenaskočí, že tu chuť znovu nedostanu. Nic nevyvracím, ale z jedné odpovědi vznikla spousta článků, které jsem ani nechtěl komentovat, protože mi připadaly nesmyslné," vysvětlil Jágr.

Zároveň však zopakoval, že jeho případný návrat není aktuálně na pořadu dne. "Možná už nenastoupím. Já fakt nevím. Třeba dneska jsem podruhé trénoval ve výstroji (s mužstvem), abychom měli na ledě dvacet hráčů, protože jich máme spoustu zraněných. Je nesmysl tahat na náš trénink hráče z první ligy, takže jsem šel na led," připomněl Jágr.

Jaký měl ze sebe dojem? "Bylo to náročnější, než jsem si dokázal představit. Bylo to hrozné, jen přežít trénink je pro mě šílené. Z různých důvodů - šest měsíců jsem nebruslil, nic jsem nedělal, mám nadváhu a jsem starej… I tak jsem ale šel na trénink, protože mi dává daleko větší smysl trénovat ve dvaceti lidech než v devatenácti," vysvětlil Jágr.

Nechtěl ale přemítat, zda by ho právě častější tréninky s mužstvem neposouvaly k brzkému návratu. "Třeba v šedesáti mě to může nakopnout," smál se Jágr. "Proč ne, je spousta starších lidí, kteří se chodí hokejem bavit po svém zaměstnání. Oproti nim mám ohromnou výhodu, že jsem majitel, takže se můžu do sestavy nějak dostat. Tohle oni nemají, přesto mají hokej stejně rádi jako já a po práci jdou hrát své hobby ligy," dodal Jágr.

Vysvětlil také, co se změnilo od léta, kdy odhadoval, že by do extraligy mohl znovu naskočit v listopadu nebo v prosinci. Tehdy ztrátu chuti a motivace nezmiňoval. "Nemohl jsem trénovat a naskočit do rozjetého vlaku je to nejobtížnější. Kdybych trénoval pravidelně, hned po sezoně absolvoval letní přípravu a normálně trénoval s mužstvem, bylo by to jiné. Ale já nemohl," podotkl Jágr.

"V daný moment pro mě byly důležitější věci, než se soustředit na to, jestli dám jeden gól nebo dva. To není tak důležité v porovnání s tím, jestli to tady (v Kladně) dopadne dobře, nebo ne. Prostě spíš myslím na ostatní než na sebe," řekl Jágr.

Akce Winter Hockey Games by mohla ledacos změnit, i proto, že Jágr patřil mezi organizátory a sám přislíbil, že se během plánovaného hokejového svátku představí na ledě. Zápasy pod širým nebem se však dříve už dvakrát odložily a zatím není jisté, zda se podle předběžných plánů odehrají v prosinci v Praze.

"Je to složité, i když věřím, že to dopadne. Ale věřit je jen hezký začátek. Není moc času to v zimě zrealizovat. Ale pokud se tak stane, tak to opravdu bude šrumec. Na druhou stranu bych měl extra motivaci se do toho co nejrychleji dostat. Slíbil jsem, že Winter Classic budu hrát, a chtěl bych si ho zahrát. Možná by to opravdu byl můj poslední zápas, nevím. Nic nezaručuju ani neslibuju. Musel bych se každopádně na ten zápas dobře připravit, protože z voleje bych to nedal," nezastíral Jágr.

A motivace zahrát si na zrekonstruovaném kladenském stadionu, kterou sám dříve zmínil? "Pokud bych se chtěl vrátit na běžné zápasy a zrovna bych se necítil, mohl bych si v klidu ještě týden potrénovat a vrátil bych se později. To u Winter Classic nejde. Tam bych měl jasně dané datum, na které bych se musel připravit a podřídit tomu určité věci. Když naopak není pevný termín, lidské tělo si vždycky najde výmluvu, proč až příští týden," pousmál se Jágr.

I když na chvilku zvolil odlehčený tón, proč návrat na led odsouvat, moc dobře si uvědomuje, jak náročné je připravit se na extraligové bitvy. A nejen kvůli věku.

"Rozhodně si nemyslím, že je extraliga špatná soutěž. A mrzí mě, že lidi k tomu tak přistupují nebo o ní tak mluví, včetně některých odborníků. Je to spíš naopak. Vidím spoustu kluků, kteří hráli nadprůměr v jiných ligách, ale tady se trápí, nevyčnívají. Extraliga je hodně silová," namítl Jágr.

"Jestli si někdo myslí, že když byl průměr někde v evropské lize a tady bude vyčnívat, tak to vůbec ne. Naše extraliga je opravdu kvalitní a těžká soutěž," dodal Jágr.