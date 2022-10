Hertl Rusa bránil, stejně nepřijede. Z pražské NHL odpadla většina ruských adeptů

O účast v pražských zápasech hokejové NHL mezi San Jose a Nashvillem bojovalo devět Rusů. Nakonec ale z různých důvodů nastoupí maximálně dva.

Za San Jose rozzáří O2 arenu někdejší nejlepší bek světa Erik Karlsson a samozřejmě tuzemské hvězdy Tomáš Hertl s Radimem Šimkem. Nashville ukáže obránce Romana Josiho, který v minulé sezoně málem nasbíral sto bodů, a extrémně šikovného střelce Filipa Forsberga.

Víc pozornosti než kdokoliv z nich však v posledních týdnech poutali Rusové z obou týmů. Bývalý gólman Dominik Hašek bojoval za to, aby do Prahy nepřijeli. Prý by propagovali režim Vladimira Putina, který už dlouhé měsíce válčí na Ukrajině.

Případ dokonce řešilo české ministerstvo zahraničí, které severoamerickou NHL vyzvalo, aby ruské hokejisty nechala za mořem, neboť nedostanou vízum.

Nakonec se však ukázalo, že platná schengenská víza jíž mají a že přicestují z přípravných zápasů v Německu, respektive Švýcarsku, takže se jejich příjezdu vlastně nedá zabránit.

Generální manažer San Jose Mike Grier už předtím hlásal: "Buď pojedeme všichni, nebo nikdo."

Češi se přidali vzápětí. "Stojíme za týmem, hlavně za Barbiem," odkázal na spoluhráče Alexandra Barabanova kapitánský asistent Tomáš Hertl. "V minulém roce jsem s ním hodně hrál a je to skvělý kluk. Jsme teď v těžké situaci, ale on nic neudělal a neměl by být trestaný. Je to jeden nejmilejších chlápků na světě."

"S válkou nesouhlasím, ale Barbie není její součástí," doplnil zadák Radim Šimek.

Barabanov, který v 70 zápasech minulé základní části nastřádal 39 bodů (10+29) a patří k těm důležitějším útočníkům týmu, však do Evropy stejně neodcestoval. Nezastavilo ho neplatné či zrušené vízum, ale zranění v horní části těla. Trenér David Quinn nepředpokládá, že by mohl dorazit později.

Za San Jose tak z Rusů může nastoupit jedině křídelník Jevgenij Svečnikov. Starší bratr hvězdného Andreje z Caroliny však nepatří k výrazným hráčům. Neprosadil se v Detroitu ani ve Winnipegu, kde mu icetime klesl pod jedenáct minut.

Se San Jose podepsal smlouvu teprve před měsícem, nedlouho poté, co změnil agenta. Kývl na roční dvoucestný kontrakt s minimálním platem 750 tisíc dolarů. V nedávné přípravě na ledě berlínského Eisbärenu hrál ve čtvrté lajně.

Za kalifornský klub mohl naskočit ještě obránce Nikolaj Knyžov, ale stejně jako Barabanov je zraněný.

Další Rusové se v týmu neudrželi. Beka Arťoma Gurijeva poslalo San Jose do juniorky, křídelník Danil Guščin a další obránce Artěmij Kňazev skončili na farmě.

Nashville na farmu poslal útočníka Jegora Afanasjeva a nadějného brankáře Jaroslava Askarova.

Udržel se jenom Jakov Trenin, který v létě zaujal tím, že se jako jediný chráněný volný hráč nedohodl s klubem na smlouvě a skončil u arbitráže. Ta mu přiřkla dvouletý kontrakt s ročním platem 1,7 milionu dolarů, což Trenina neuspokojilo.

"Mám za to, že jsme soud prohráli," stěžoval si. "Stejně jako klub jsme měli k dispozici srovnání s hráčem, který dostal dvouletou smlouvu s ročním platem 1,8 milionu. Naše statistiky jsou skoro stejné, ale já lépe bráním a jsem lepší v oslabení a přesilovkách. Proto je divné, že mi přisoudili míň peněz než jemu."

Trenin by měl v pražských kláních dostat víc prostoru než protihráč Svečnikov, v minulé základní části byl díky 17 gólům a tvrdé hře sedmým nejvytěžovanějším útočníkem Nashvillu, ale celkově Rusové příliš na očích nebudou.