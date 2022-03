Hradec v play off zkratuje opakovaně. Šéf si bude vyčítat předčasný jásot, hádá Kýhos

Osmkrát postoupil Hradec Králové přímo do čtvrtfinále hokejové extraligy, jenže v play off uhrál z celkových deseti sérií jenom dvě. Letos nebyl Mountfieldu platný ani premiérový triumf v základní části, z boje o titul ho rychle vyřadila rozjetá Mladá Boleslav. Sérii rozebírá bývalý extraligový trenér Vladimír Kýhos, který vedl v minulosti oba zmíněné kluby.

Filip Novotný a Graeme McCormack smutní po vyřazení v play off. | Foto: Stanislav Souček / Mountfield HK

Jak velkým překvapením je pro vás brzké vyřazení Hradce Králové coby vítěze základní části?

Určitě je to velké překvapení pro všechny. Hradec byl v základní části ve skvělé formě, měl patřit rozhodně mezi favority play off. Je to zarážející.

Čím Mladá Boleslav přehrála hradecké favority?

Mladá Boleslav naopak neměla dobrou sezonu. Zkraje sice atakovala špičku, ale nadlouho jí vypadl zraněný David Šťastný, Oscara Flynna poslala na čas do Zlína. Měnili hráče, nemohli najít správnou sestavu. Nicméně teď se jim to povedlo zrovna v pravý čas. Už v předkole nabrala Boleslav loňskou formu a lépe zvládla klíčové momenty. Všechno to byly vyrovnané zápasy.

Hradec selhal jednou v nájezdech, dvakrát v prodloužení.

Ano. Jak mu to "lepilo" v základní části, tak tady úplně odešli střelci, na které Hradec celou sezonu spoléhal. Zvlhnul prach. Ahti Oksanen vstřelil v základní části 25 gólů, v play off se netrefil ani jednou. To se zkrátka stává. Soupeř se na vaše klíčové hráče v té sérii zaměří daleko více než v základní části. Boleslav byla dobře připravená a třeba Oksanena úplně vymazala.

Jak teď podle vás bude reagovat hradecký šéf Miroslav Schön?

To nevím, on je takový nevyzpytatelný. Jestli si trochu nedá za vinu, že s tím Prezidentským pohárem tolik jásali… (úsměv)

Z první extraligové trofeje v historii měl právě Schön velikou radost, na konci základní části skočil před fanoušky rybičku.

Hráči se poháru podle nepsaného pravidla nedotkli, ale je samozřejmé, že z toho měli všichni radost. O to větší musí být momentální zklamání. Po tom, jaký projev mělo mužstvo po celou sezonu, musí být hráči i lidé ve vedení hodně smutní. Kapitán Radek Smoleňák mluvil o největším zklamání v kariéře, chápu ho. Věnujete se tomu celý rok a pak to skončí takhle.

V Hradci je to dlouhodobý problém. Osmkrát z devíti sezon prošel přímo do čtvrtfinále, ale vítězně pak zvládl jen dvě série.

To je hodně zvláštní. Těžko to něčím vysvětlit.

A po deseti letech se stalo, že vítěz základní části vypadl hned v první sérii play off. Je hodně nepříjemné čelit soupeři z předkola?

Velkou roli tam hraje čekání na soupeře. Vícekrát se stalo, že nabuzený tým z předkola postoupil i dál. Je v tempu, v laufu, nažhavený. Zato když deset dní čekáte, musíte pak tohle v sobě probudit. Není to lehké a každý trenér to vnímá i po reprezentačních přestávkách, že je potřeba mužstvo odbrzdit.

Sám jste podobnou věc zažil před pěti lety v Třinci. V základní části jste byli druzí, ve čtvrtfinále vás vyřadil Chomutov, který měl v té době už na kontě obrat z předkola proti Mladé Boleslavi.

Ano, dobře si na to pamatuju. Byla to vyrovnaná série, výrazně jsme je přestříleli, ale prohráli jsme. Takové je play off, někdy postoupí šťastnější nebo bojovnější mužstvo. Zrovna právě Hradec se mi zdál v posledních zápasech té letošní série s Boleslaví takový bez emocí. Možná na ně dolehla psychická tíha, nebyli tak rvaví jako obvykle.

V základní části získala Boleslav o propastných čtyřicet bodů méně než Hradec, ale nyní, na rozdíl od soupeře, dál hraje o titul. Jak se v tomto světle díváte na systém, v němž do play off postoupí skoro každý?

Dlouhodobá soutěž je jiná, většina mužstev si projde krizí. Takhle jsou teď prostě nastavená pravidla, dříve hrál první s osmým a hrálo se hned. Nyní se hraje předkolo a některá mužstva na to doplácí.

Byl byste pro návrat play off jen s osmi týmy?

Já myslím, že hráči i trenéři jsou se současným systémem smíření, jen musí najít tu správnou notu, jak mužstvo na play off připravit. Když v základní části získáte o tolik bodů více než soupeř z předkola, musíte najít cestu, jak tu kvalitu potvrdit i v play off.

Z předkola až do finále došla za čtrnáct sezon jen Kometa v roce 2012. Může na to Boleslav navázat v semifinále s Třincem?

Možné to určitě je. Boleslav přišla na to správné složení, má dobrou obranu, fungují jí všechny útoky a Gašper Krošelj chytá výborně. Navíc je ten tým v euforii, na pár dní si odpočine a připraví se na Třinec.

Dost boleslavských hráčů má navíc v paměti loňskou semifinálovou sérii rovněž s Třincem. Ta byla velmi vyrovnaná, Oceláři postoupili až v sedmém zápase.

Ano. Myslím, že letos to může být s délkou série podobné. V Boleslavi začala v pravý čas stoupat forma některých hráčů. Těžká utkání nyní hraje skvěle Miloš Kelemen, sebevědomí nabral na olympiádě, odkud přivezl bronz. Strhl ostatní a Boleslav s ním jede na vlně.

Co z dalších sérií play off vás zaujalo?

Hodně se mi líbí série Českých Budějovic s Pardubicemi. Ten stav sice vypadá jednoznačně, ale Pardubice nastřelily už snad deset tyček. Líbí se mi i ten styl hokeje nahoru dolů, mastí se to, jsou tam emoce. Jsem moc zvědavý, jak dopadne dnešní pátý zápas.