Brněnské fanoušky stojí finále jako duel Česka na domácím MS, splní jim Kometa sen?

před 4 hodinami

Dnes v 17:20 (ČT sport, náš online přenos) startuje finále hokejové extraligy. Kometa Brno vyjede na led libereckých Bílých Tygrů, obhájců titulu.

Praha - Nezaujaté fanoušky může povzbudit, že extraligové finále nemá favorita. Obě mužstva kráčejí za titulem vcelku suverénně, byť využívají jiné nástroje a šla odlišnými cestami.

Liberec opět ovládl základní část a dělí ho čtyři výhry od obhajoby. Odchody opor zamáznul cílevědomými mladíky a týmovějším pojetím hry. Kometa sotva vydobyla přímý postup do čtvrtfinále, trpěla přeplněnou marodkou. Avšak v klíčovém období i díky hvězdám, které dokážou dodržovat plán, ukázala skutečnou sílu.

Mezi finalisty lze spařit další rozdíly. Zatímco Tygři loni potěšili fanoušky premiérovým triumfem, brněnští příznivci čekají na pohár nekonečně dlouho - od roku 1966. Teď navíc spílají klubu za cenu lístků. Jedno finálové klání proti Severočechům je vyjde až na 1250 korun. Zájemci o stání ušetří čtyři stovky, permanentkáři dostanou padesátikorunovou slevu.

"Je to hrůza. Co tímhle krokem udělali fanouškům, to je bez komentáře. To se přece nedělá. Pořád je vyprodaný stadion, každý fandí. A oni to zvednou, navíc o tolik," zlobil se v rozhovoru pro Aktuálně.cz Richard Farda, který coby útočník přispěl k poslednímu titulu Komety (více ZDE). "Absolutně to není fér. Byl jsem v Brně a nepotkal jsem jediného fanouška, který by si nestěžoval nebo nenadával. Na rovinu říkám, že vůči fandům, kteří tam celou sezonu chodí a fandí, je tohle podraz."

Ceny skoro jako na českém mistrovství světa

Z číslice 1250 rychle vyklíčilo nejsledovanější téma posledních dní. Alespoň na extraligové scéně. Libor Zábranský - majitel, generální manažer a trenér Komety - hájil zdražení zvýšenými náklady v play-off.

Na druhou stranu, Liberec k podobně drastickým úpravám nepřikročil. Nejlepší výhled diváky stojí 380 korun, ale seženou i místo za 220 korun.

Brno zašlo podstatně dál nejen oproti soupeři, ale také ve srovnání se sebou samotným. Když hrálo finále v letech 2012 a 2014, nejdražší vstupenky nabídlo za 690 korun. Mimochodem, ostatní finalisté posledních let se nedostali ani na tuto částku.

Lístky za víc jak tisícovku jednoduše nemají obdoby.

Podobné peníze stála před dvěma roky levnější místa na zápasy České republiky v rámci tuzemského mistrovství světa, kde váleli Jaromír Jágr, Jakub Voráček a další hvězdy. Zveřejnění cen také tehdy rozpoutalo negativní vášně, byť pořadatelé nakonec sklidili potlesk. Reprezentace však na úspěch, kterým by byla jakákoliv medaile, nedosáhla. Dopadne Kometa lépe?

Podle letošních střetů se zdá, že Brňané vědí, jak na Liberec vyzrát. Přehráli ho třikrát ze čtyř pokusů. Při jediné porážce navíc vzdorovali až do prodloužení. Stejnou bilanci proti Bílým Tygrům však loni měla i Sparta. A ve finále jí to nebylo nic platné.

autor: Sport | před 4 hodinami

Související články