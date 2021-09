Polský Židi, křičeli sparťané proti Třinci. Zvykli jsme si, reagoval Růžička

Hokejisté Sparty a Třince sehráli v pátečním čtvrtém kole extraligy skvělé představení. K vidění bylo jedenáct gólů, parádní nasazení na obou stranách, emoce, šarvátky. Fanoušci domácího týmu se ale zároveň uvedli nenávistným pokřikem.

Že jsou Poláci, to poslouchají hokejisté Třince vzhledem ke geografické poloze města často. Ale pokřik "Polský Židi!", který během zápasu spustili pražští fanoušci, byl daleko za hranou.

"K tomu se těžko vyjadřuje," odpovídal po výhře 7:4 třinecký útočník Martin Růžička, autor jednoho gólu a jedné asistence. "Lidé si zaplatí lístky a můžou si nadávat, co chtějí. Ale my už jsme na to s kluky asi zvyklí, takže to ani nevnímáme a spíše se soustředíme na puk," dodal.

Ze strany Sparty se proti antisemitskému pokřiku na tiskové konferenci vymezil jeden z trenérů a sportovní manažer Jaroslav Hlinka. "Jako klub se s tímhle neztotožňujeme, budeme to muset řešit," prohlásil rázně bývalý vynikající útočník.

Dá se očekávat, že trest pro sparťany přijde ze strany vedení soutěže.

"Jsme moc rádi, že můžeme hrát opět se zaplněným hledištěm. S našimi fanoušky nejsou dlouhodobě žádné problémy, klub slušně podporují a ženou ho kupředu. Od tohoto ojedinělého excesu některých z nich se musíme distancovat. Věříme, že se podobná věc už nikdy nebude opakovat. Fandění proti duchu fair play na hokej nepatří," stojí v oficiálním vyjádření Sparty.

Na hit čtvrtého extraligového kola a zároveň první domácí utkání Sparty v sezoně si našlo cestu 5 973 diváků.