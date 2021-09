Bizarní program kandidáta na šéfa IIHF. Na olympiádě chce smíšený hokej i 3x3

Dán Henrik Bach-Nielsen, který proti Petru Břízovi a spol. kandiduje na šéfa IIHF, by na olympijských hrách rád viděl více hokejových disciplín.

Zatímco fenomenální plavec Michael Phelps ukořistil na jediné olympiádě hned osm zlatých medailí, hokejista může získat maximálně jednu. Nikdo přitom nemá nic jistého. Ani Kanada.

"Ostatní mezinárodní federace vytvořily pro olympiádu více disciplín, stále něco inovují. V hokeji ale máme dlouhé roky jen turnaj mužů a žen. Zlatá medaile z tohoto sportu je tak jednou z nejhůř dostupných cen. Navíc o ni soutěží jen dvanáct nejlepších týmů," prohlásil Bach-Nielsen pro server insidethegames.biz.

"Navrhuji, abychom přinesli nové nápady a inspirovali se příkladem jiných federací, pokud jde o zvýšení počtu disciplín. Na to bych se chtěl zaměřit," dodal.

Momentálně šéfuje dánskému hokeji, ale brzy by mohl mít podstatně větší vliv. Kandiduje totiž na post prezidenta IIHF. Soupeří s Bělorusem Sergejem Gončarovem, Němcem Franzem Reindlem, Francouzem Lucem Tardifem a Čechem Petrem Břízou.

O tom, kdo nahradí po 27 letech odcházejícího Reného Fasela, se rozhodne už 25. září na pololetním kongresu v Petrohradu. Favoritem je Reindl.

Největší mediální pozornost teď ale strhává Bach-Nielsen, který chce revoluci v olympijském hokeji.

"Pokud bychom našli řešení s více disciplínami, myslím, že mnohé hokejové země by si mohly splnit sen o účasti pod pěti kruhy," řekl. Navrch prozradil, jak by si revoluci představoval: "Mohlo by se hrát tři na tři, ve smíšených týmech, v úvahu připadají také dovednostní soutěže."

"Na olympiádě už je například plážový volejbal nebo basketbal tři na tři. V Tokiu se objevilo sportovní lezení. Proto si myslím, že i hokej se může v rámci olympijského hnutí vyvíjet," dodal Bach-Nielsen.

Nové disciplíny by českým hokejistům mohly pomoct k olympijské medaili. Tu poslední získali před 15 lety v italském Turíně, kde brali bronz. Na zlato dosáhli jen v Naganu 1998.

V dovednostních soutěžích by Česko mohlo spoléhat na střelce Davida Pastrňáka nebo rychlého bruslaře Martina Nečase. Turnaj tři na tři by byl nevyzpytatelný. Zřejmě nejzvláštněji zní smíšené týmy žen a mužů. Pokud by ale navzdory všem nástrahám přece jen vznikly, daly by výhodu Kanadě a Spojeným státům, hegemonům ženského hokeje.