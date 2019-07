Šílené vedro a honičky s Američany. Frodl vychytal inlajnistům v Barceloně stříbro

před 17 minutami

Hokejový brankář extraligové Plzně Dominik Frodl používá inline hokej každoročně jako běžnou součást své letní přípravy a letos si na kolečkových bruslích zachytal dokonce na MS v Barceloně. Český tým prohrál jediné utkání až ve finále proti Američanům.

Češi tedy nenavázali na loňské vítězství z MS v Itálii, ale zato natáhli medailovou sérii, jež na světových šampionátech trvá už od roku 2005. Frodl byl důležitým prvkem stříbrného tažení a zpestřil si přípravu před sezonou, která mu v Plzni začne srpnovými přátelskými zápasy.

"V Plzni s tím neměli problém, což nebývá v extraligových klubech běžné. Některým klukům, o které trenéři stáli, řekly kluby ne. Já jsem rád, že mě Plzeň i v předchozích letech Slavia na MS pustily," říká Frodl.

Ve sbírce má zlato z MS juniorů v roce 2015 a také bronz ze šampionátu organizovaného Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF) před dvěma lety v Bratislavě. IIHF však oznámila, že MS v inline hokeji dále pořádat nebude, a tak vzejde každý rok jediný mistr světa z klání pod hlavičkou Mezinárodní federace kolečkových sportů (FIRS).

Každá federace má pro inline hokej svá pravidla a Frodla mrzí, že IIHF s organizací skončila. "Inline v podání IIHF je více podobný klasickému hokeji. Hraje se nahoru dolů, na hřišti s hokejovými rozměry. V Česku se inlajnové soutěže hrají podle pravidel IIHF," vysvětluje.

Také letos po vypadnutí v semifinále play off s Plzní vyměnil brusle na led za kolečkové a zachytal si v české inline hokejové lize za pražský Roller Storm, s nímž ve čtvrtfinále podlehl Přerovu.

Inlajnové lahůdky proti Američanům

Na MS v Barceloně si musel zvykat na pravidla FIRS, která hraje inline hokej bez ofsajdů, s menšími brankami, zpravidla na menším hřišti a s hracím časem dvakrát 20 minut (IIHF hraje čtyřikrát 12 minut). Počet hráčů do pole je v obou případech stejný, hraje se čtyři na čtyři.

Brankář bývá při hře bez ofsajdů na malém hřišti v pořádném zápřahu. "Střela může přijít kdykoliv a odkudkoliv. S Američany to byly na MS dva nejlepší inlajnové zápasy, které jsem hrál. Nahoru dolů, lidé byli nadšení, s prominutím to byl inline jako prase," usmívá se Frodl.

Češi v Barceloně narazili na USA už v posledním zápase skupiny. Vyhráli 4:2 a díky předchozím výhrám nad Italy a Kanaďany prošli do čtvrtfinále z prvního místa. Potom přehráli Slovensko 9:4, zvládli těžké semifinále s Kanadou (3:2), ale na Američany ve finále podruhé nevyzráli a padli 0:3.

"Je důležité hrát pořád s pukem, protože bez něj se ze hry může stát taková vyčkávaná," pokračuje Frodl o pravidlech FIRS. "Nesmí se hrát do těla a honit pak takové Američany po hřišti, to je hrozně složité. To Itálie proti nám nasadila brutální defenzivu," dodává 23letý gólman.

Frodl odchytal na turnaji čtyři kompletní zápasy a polovinu duelu proti USA ve skupině. Tam také vytáhl dost možná nejhezčí zákrok celého turnaje, když po tygřím skoku vyrazil střelu Juniora Cadize.

"Hráč na kruhu měl puk, ale já jsem toho moc neviděl přes naše hráče. Myslel jsem, že bude střílet, a proto jsem si klekl. Jenže on to přehrál na druhou stranu a pak už to bylo o náhodě. Trefilo mě to," popisuje Frodl.

Dominik Frodl zvedl svým skvělým zákrokem fanoušky ze sedadel:

Tohle byl zákrok jak ze sestřihu nejlepších akcí NHL! 🔥 Dominik Frodl hokejkou ve skoku "okradl" o jistý gól Američana Cadize, který zřejmě ještě teď přemýšlí, jak tahle střela neskončila v brance... Frodo, klobouček 🎩👏 Zveřejnil(a) Czechinline dne 09. July 2019

Ve finále Američané českému týmu porážku vrátili taktickým výkonem. "Zvedli se v obranné fázi a nepouštěli nás do šancí. A potom dvěma góly rozhodli. Mrzí mě to, ale musím říct, že měli opravdu výborné mužstvo. Takové se dvakrát za turnaj neporáží," uznává odchovanec Slavie.

Svou inlajnovou sbírku cenných kovů doplnil o chybějící stříbro. "Raději bych měl další zlato, ale snad se to ještě v budoucnu rozroste," doufá.

Barcelona: Mrtvý vzduch v hale, ale i moře za rohem

V Barceloně, kde se šampionát hrál v rámci Světových her kolečkových sportů, vybojovaly stříbro také české ženy. Junioři dobyli zlato. Ve všech třech kategoriích přitom byly finálovým soupeřem českých týmů USA.

"O něčem to svědčí. Junioři vyhráli, ale ani my s holkama se nemáme za co stydět. Odehráli jsme to slušně, špička se vyrovnává. Časy, kdy byly české týmy před turnajem jasně pasovány třeba do semifinále, jsou pryč. Zvedají se Slováci, FIRS začínají hrát také Švédové," říká Frodl.

Inline hokej je vedle Španělska velmi populární ve Francii a Itálii, MS se v posledních letech konalo v Kolumbii nebo Argentině. V Barceloně trápila inlajnisty vedra. "To bylo něco šíleného. Nechápu, jak se v takových podmínkách vůbec mohlo hrát," kroutí plzeňský gólman hlavou.

"V hale byl strašně mrtvý vzduch, nedali tam ani žádné větráky. U žen a juniorů se dokonce stalo, že brankář omdlel. Opravdu nesnesitelné," líčí Frodl. "Na druhou stranu hrálo se to skoro na pláži, takže jsme se hned po zápase hodili do moře, které bylo za rohem," doplňuje.

Frodlova slova dokládá fotografie brankářky Kláry Peslarové:

Po návratu ze Španělska má Frodl týdenní volno, ve čtvrtek 25. července mu pak s indiány odstartuje příprava na ledě. Inline hokej jako součást přípravy splnil svůj účel. "Nemám pouze běhání a posilování s týmem. Zákroky z inline hokeje můžu použít i na ledě. Má to k sobě blízko a všestrannost je pro brankáře důležitá," tvrdí objev loňské sezony.

Hokejisté už na MS v inlajnech příliš nehrají

V Barceloně byl jediným stabilním hráčem z hokejové Tipsport extraligy. 18 utkání v uplynulé sezoně odehrál i zlínský Mikuláš Zbořil a zkušenosti s nejvyšší hokejovou soutěži mají další stříbrní medailisté Petr Kafka, Marek Loskot a Tomáš Rubeš. Filip Kuťák byl zase před pěti lety u druhého místa osmnáctky na MS hokejistů do 18 let.

Nicméně doba, kdy na MS v inline hokeji hráli i hokejisté formátu Petra Tenkráta, Karla Rachůnka nebo Aleše Hemského, je minulostí. "Hodně kluků z týmu hraje profesionální inlajnové soutěže ve Francii nebo ve Španělsku. Je to na nich znát," podotýká Frodl.

"Kdyby šel hráč na inline rovnou z ledu, bylo by to k ničemu. Minimálně musí po skončení hokejové sezony odehrát tu inlajnovou, která trvá asi měsíc a půl," dodává. Podobná je situace také v dalších hokejových variacích. Profesionální hokejisté mizí i z hokejbalových hřišť.

"Ty sportu jdou nahoru, hokejbal je u nás dost populární. Platí i tady, že když hraje kluk celý rok hokejbal, bude lepší než hokejista. Hraje se s míčkem, jsou to dva různé sporty," má jasno gólman přezdívaný Frodo.

Hokejbalu ale Frodl neholduje. Místo něho prokládá hokejovou přípravu vedle inlajnů ještě občasným hraním florbalu. Teď už však upře svou pozornost zase především na hokej. S Plzní bude v nadcházejícím ročníku obhajovat semifinále v domácí extralize i Lize mistrů.