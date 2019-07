První zlato z Račic. Kajakář Zavřel je mistrem Evropy do 23 let na 500 metrů

před 42 minutami

Kajakář Jakub Zavřel získal na mistrovství Evropy v Račicích zlato v závodě na 500 metrů v kategorii do 23 let a postaral se o zatím největší úspěch českého týmu. Další dvě bronzové medaile přidali na domácím kanále do sbírky junioři. Kajakář Tomáš Sobíšek zopakoval na poloviční trati třetí místo ze sobotního kilometru a získal druhý cenný kov z mezinárodní soutěže v kariéře. Bronz vybojoval i čtyřkajak juniorek Kateřina Zárubová, Gabriela Hermelyová, Adéla Házová, Barbora Betlachová. Kajakářka Štěpánka Sobíšková medailový úspěch svého bratra nenapodobila a na pětistovce obsadila páté místo. Kanoistka Denisa Řáhová skončila sedmá.

Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice v Račicích: 500 m: Do 23 let: Muži: K1: 1. Zavřel (ČR) 1:37,593. Ženy: K1: 1. Savčuková (Běl.) 1:51,699. K4: 1. Polsko (Klattová, Cyrulewská, Pulawská, Olszewská) 1:31,507. C1: 1. Četverikovová (Ukr.) 2:06,209. Junioři: K1: 1. Sibbersen (Dán.) 1:40,070, …3. T. Sobíšek (ČR) 1:41,018. Juniorky: K1: 1. Leanjuková (Běl.) 1:52,903, …5. Sobíšková (ČR) 1:56,143. K4: 1. Maďarsko (Potoniecová, Rugasiová, Kulcsarová, Csikosová) 1:35,943, …3. ČR (Zárubová, Hermelyová, Házová, Betlachová) 1:36,440. C1: 1. Gladkovová (Rus.) 2:13,410, …7. Řáhová (ČR) 2:19,057.

