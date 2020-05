Neschovávejte se za virus, prohry k hokeji patří. Vsetín nechápe dohady o extralize

Extraligové kluby v pondělí přišly s návrhem na obnovení baráže a bylo jisté, že tím svým kolegům z první ligy radost neudělají. A také že ne. Postoupit do nejvyšší soutěže bude totiž znovu těžší než v uplynulém ročníku. Jednatel Vsetína Daniel Tobola marně přemýšlí, proč se dlouhodobé koncepce mění každý rok.

Jaká nálada u vás zavládla v pondělí po valné hromadě Asociace profesionálních klubů (APK), na které zástupci extraligových mužstev navrhli návrat k baráži?

V úterý následoval aktiv klubů první ligy, takže jsem byl v očekávání, co tam probereme. Předpokládal jsem, že tam bude pan Král (prezident Českého hokeje), a zajímala mě, jaká bude jeho reakce. Pondělní návrh mi nějak "neštymoval", zato reakce pana Krále pro nás byla příznivá.

Tomáš Král v rozhovoru pro deník Sport řekl, že ho pondělní návrh extraligových klubů šokoval a že při jednání Výkonného výboru pro jeho přijetí ruku nezvedne…

Všichni jsme se k tomu na aktivu klubů první ligy vyjadřovali. Jednoznačně chceme, aby to mělo nějakou štábní kulturu a aby to nějakou dobu zůstalo konstantní. Vloni se přišlo s přímým sestupem a postupem, schválilo se to, tak proč po roce zase něco měnit? Vždycky to srovnávám s fotbalem. Tam se také nikdo vyloženě nehroutí z toho, že sestoupí. Neznamená to konec fotbalu v daném městě. Chtěl bych, aby zůstala zachována soutěživost, hlavní myšlenka sportu.

Podle vás se mělo pokračovat stejným systémem bez ohledu na koronavirovou pandemii, která byla spouštěčem celé debaty?

Přesně tak, všichni na to nějak zareagujeme. Sportu se to dotklo a ještě dotkne, a to zřejmě rapidně, ale život zkrátka není konstantní. Doufejme, že pandemie už utichne, hlavně její mediální síla, budeme normálně dýchat a všechno se rozjede znovu, byť trochu jinak.

Nahoru a dolů, to je princip sportu

Jak čtete valnou hromadu Výkonného výboru, kde se příští čtvrtek rozhodne o modelu hokejových soutěží?

Je tam jedenáct lidí, já tam nesedím a nevím, kdo s kým bude přes týden komunikovat. Věřím, že to zůstane, jak to bylo. Výkonný výbor vloni schválil přímý sestup a postup, jsou tam pořád ti stejní lidé. Nemyslím si, že by měli zásadně něco měnit. Schovávat se za koronavirus není na místě.

Líbil se vám protinávrh Sparty, Liberce a Plzně, jehož cílem by bylo zredukovat počet týmů v extralize na dvanáct. Věříte, že v budoucnu by to mohlo mezi kluby projít?

Osobně si myslím, že ne. Pondělní jednání APK je důkazem, že se na tom kluby nejspíš neshodnou. Neřekl bych, že je to nejednota, ale spíše pocit privilegovanosti některých klubů. Přiznám se, že mi to hlava nebere. Pořád přemýšlím, o co jde, co se stane horšího, než že se neuspěje a fanoušci budou naštvaní. Vždyť na druhou stranu o tom ten sport je. To máte jako kdybych šel hrát tenis a řekl Frantovi, že když prohraju, tak jsme jakoby nehráli. Ve Vsetíně jsme po vyloučení z extraligy postavili klub znovu.

Dnes jste za to rádi, ne? Snažíte se, aby vše bylo finančně udržitelné.

Nikdo tady nechodí naštvaný s tím, že klubu nikdy neodpustí, co se před třinácti lety stalo. To je princip sportu. Když hrajete pořád na spodku soutěže, děláte něco špatně. Podívejte se na fotbal. Tým, který byl ještě nedávno v Premier League, hraje třeba třetí ligu. Portsmouth, Leeds, Nottingham. Nastoupí ozdravné procesy, tak to má být. V hokeji navíc extraligovým klubům ani nehrozí, že by se zastavily v okresním přeboru. To je nesmysl.

Zdá se, že Vsetín a Kladno jsou jediné kluby v první lize, které mluví otevřeně o ambicích postoupit do extraligy. Vnímáte to také tak?

V té otevřenosti souhlasím, ale myslím, že klubů je tam více. Kdyby se z toho nedělala taková věda, nevymýšlely se baráže a nesestupy, kluby by se v extralize více protočily. Hokeji by to jen prospělo. Jednou tam bude Slavia, jednou Vsetín, jednou Kladno, pak třeba Havířov. Pro regiony by to bylo pěkné. Kdežto teď se to drží zuby nehty, i když některé kluby ani nesplňují licenční řád.

Lapač jako Litvínov nebo Mladá Boleslav

Pokud by pondělní návrh APK s obnovením baráže prošel, co by to znamenalo pro Vsetín?

Nejen pro nás, ale pro celou první ligu by to znamenalo komplikace s termínovou listinou. Musela by se upravit tak, aby byl koncem března jeden tým připravený na baráž. První liga by se totiž musela dohrát až do finále, aby z ní vzešlo jedno mužstvo pro baráž. Při účasti devatenácti týmů, to abychom začali hrát už teď. Ne, zkrátka doufám, že tohle neprojde. Vezměte si třeba situaci Kladna.

To by za neustálé změny draze zaplatilo, viďte?

Vybojovalo si extraligu ve velké baráži. Potom z extraligy přímo sestoupilo, neboť koronavirus přišel o týden později. A teď by zase ztratilo šanci hrát o přímý postup? Zase by muselo jít do baráže? Principiálně je to špatně.

Jak je na tom váš stadion Na Lapači? Co by bylo potřeba měnit a rekonstruovat v případě postupu do extraligy?

Podle platných licenčních řádů nesplňujeme jednu z hlavních věcí, což je počet míst na sezení. Máme jich polovinu ze zadaných 3 500. Ale znovu říkám, nebyli bychom jediní, v extralize takto funguje Litvínov i Mladá Boleslav. Dále nemáme kamerový systém pro video rozhodčí, což ale není neřešitelná věc, a několik drobností. Zimák prošel rekonstrukcí a zázemí je pěkné. Ve skromných podmínkách, ale hezké a funkční. Asi by stálo za to upravit licenční řád. Jihlava mluví o novém stadionu, ale jinak není nikdo slyšet.

Počet míst k sezení podle vás nemá podstatný význam?

Pokud bychom měli patnáct měst s multifunkčními arénami, bral bych to. Ale v mnoha městech jsou to staré zimáky, které stojí desítky let a postupně prochází rekonstrukcí. A bavit se o tom, jestli je tam 1 800 nebo 2 500 míst na sezení… Podle mě to nemá vliv na nic.

Rozchod s Dopitou? Žádné drama

Na konci března jste poměrně překvapivě ukončili spolupráci s trenérem Jiřím Dopitou. Směřovalo se k tomu delší dobu?

Ne, to bych neřekl. Sezona skončila nešťastně pro všechny a jak to bývá, dohodli jsme se, že po čtyřech letech zkusíme něco nového, oživíme to. Nic víc, nic míň. Čtyři roky spolupráce fungovala, byla super. Tak to ve sportu bývá, jak už jsem říkal. Mění se kluby v soutěžích, hráči, trenéři, funkcionáři.

Dopita pak mimo jiné říkal, že ho někteří hráči ve Vsetíně zklamali.

Ale nebylo v tom nic dramatického. Ani z naší strany, ani ze strany Jirky. V žádném případě to nebyl konec ve zlém, nevylučujeme, že se naše cesty v budoucnu ještě potkají.

Místo něho nastoupil jiný pamětník zlatých časů ve Vsetíně, bývalý obránce Jan Srdínko, pro kterého je to první velká šance na postu hlavního kouče. Takže znovu sázka na klubového patriota?

Ano, je to vsetínský patriot, bere to hodně emotivně. Vždycky když přijel se Slavií jako asistent, hlásil se k nám, má to tady opravdu rád. Což je pro nás důležité. K Valašsku je potřeba mít vztah, ke Vsetínu obzvlášť.