Zrušit MS bylo správné, vzkazuje z Ruska kapitánka. Šance na olympiádu je pořád velká

Zatímco muži čekají na definitivní verdikt, ženy přišly o hokejový šampionát už zkraje března. Kapitánka české reprezentace Alena Mills se nejprve divila, ale za chvíli usoudila, že jde o odpovídající řešení. Koronavirus se šíří už také v Rusku, kde 29letá hokejistka dlouhá léta působí. S Ufou alespoň stihla dohrát ligovou soutěž.

Přestože máte s Ufou po sezoně, ještě zůstáváte v Rusku?

Oficiálně ještě po sezoně nemám, máme smlouvy do 30. dubna, takže zůstávám v Rusku. Na týden jsem odjela z Ufy za manželem do Petrohradu, v pondělí bychom měli s Ufou ještě začít trénovat, ale záleží, jak se bude vyvíjet situace s koronavirem.

Jak to v tomto ohledu momentálně v Rusku vypadá? Dlouho se zvenčí zdálo, že Rusové pandemii příliš neřeší.

Nechci říct, že je dobře, že se to neřešilo, ale panika tady nebyla taková, jako jsem slyšela, že byla v Česku, ještě dříve než by měla být. Tady už bylo pár případů v lednu a od té doby se to příliš nerozšířilo. Ale je pravda, že teď se různá opatření zavedla, postupně se to posouvá do dalších a dalších měst. Ve sportu se přerušila KHL a některé další soutěže.

Vedení KHL ale vyhlásilo, že chce sezonu rozhodně dohrát, jen v jiném formátu. To se nelíbí některým hráčům.

Vím, že Jokerit a Barys nechtějí pokračovat, KHL vyhlásila pauzu a bude to dál řešit. Opravdu se tady všechno zpřísňuje postupně. Aeroflot také nejdříve limitoval lety, cizinci museli cestovat přes Moskvu a nyní zrušil do 1. května lety do mnoha evropských měst.

Vy jste se touto dobou měla pomalu připravovat na mistrovství světa, ale to se kvůli koronaviru zrušilo. Co budete dělat místo toho?

Liga nám měla skončit v polovině března, nakonec jsme dohráli dříve, protože jsme ve finále nevyhráli ani zápas. Po přesunu do Petrohradu jsem se měla připravovat s trenérem a pak letět na MS do Kanady, ale místo toho se vrátím do Ufy a budu trénovat v klubu. Pokud se tedy do pondělí nic nezmění.

Jste ráda, že jste v Ufě dohráli sezonu do konce, než se pandemie rozšířila? Byť finálová série pro vás nedopadla dobře.

Jsem ráda, že jsme měli oproti ostatním ligám šanci dohrát. Sezona se dohrála regulérně, měli jsme šanci porvat se o titul, i když to nedopadlo, jak jsme si přáli.

Jaké bylo finále proti čínskému týmu Vanke Rays Šen-čen?

Prohráli jsme 0:3 na zápasy, ale to může být docela zkreslující. V prvním zápase byl soupeř lepší, nevyšlo nám to. Další utkání byla vyrovnaná, jim skvěle zachytala gólmanka, s čímž jsme docela bojovali. Proti ostatním soupeřům jsme s holkama zvyklé, že dáváme docela dost gólů, ale tady nám to nešlo. Kdyby se třeba v druhém zápase hrálo o pět minut navíc, věřím, že bychom vyhráli. Měli jsme velký tlak, ale nedokázali jsme to prolomit prvním gólem. Do poslední chvíle jsme věřili, že to otočíme.

Čínský tým byl v ženské soutěži prvním rokem a zjevně postavil silný výběr, když došel až k titulu. Překvapilo vás to?

Znám jejich trenéra už od střední školy v Americe, takže jsem věděla, že budou dobře připravené. To mě nepřekvapilo. Zpočátku sezony se jim moc nedařilo, ale když jsme to doma probírali s manželem, říkala jsem, že jejich čas ještě přijde. Trvá to, než si nové družstvo sedne a trenér nastolí taktiku. Pro celou ligu byl příchod Vanke Rays oživením. Ostatní týmy z Ruska už dobře známe, ale tady jsme se museli potýkat s něčím novým.

A na rozdíl od mužského Kunlunu v KHL tvořilo tým Šen-čenu dost Číňanek, že? Také ony byly konkurenceschopné?

Je to tak, některé čínské holky byly i na zápase All Stars. Je fajn, že se snaží k cizinkám zapojit i místní hráčky. Kvůli koronaviru hráli od ledna jen venku, celá finálová série byla u nás v Ufě. Čínský tým měl základnu v tréninkové hale našeho mužského klubu Salavat Julajev.

Alena Mills v převleku za Jaromíra Jágra při All Stars Game:

Familiar flow?



Alena Mills 🇨🇿 makes a great tribute to her countryman @68Jagr 🇨🇿. #WHLAllStar pic.twitter.com/zSoChuWP9Q — KHL (@khl_eng) January 12, 2020

Vloni jste s Ufou vyhrála titul, letos jste přidala druhé místo. Jak jste spokojená po přechodu z Petrohradu v roce 2018?

Rozhodně jsem tady spokojená, je to pro mě posun dopředu. V Dynamu jsem byla dlouho, tady jsou zase jiné podmínky, nový trenér. Jsem ráda za to, co jsem se v Ufě naučila. Vlastně je vtipné, že ruský šampionát jsme vyhráli i letos, jen jsme nevyhráli ligu. Dostaneme zlatou i stříbrnou medaili, takže aspoň nějaký titul pořád držíme. (úsměv)

Zůstanete v Ufě?

Ano, zůstanu. Mám tam smlouvu ještě na rok.

V Petrohradu vám dříve hrozili, že nepošlou výplatu, když jste si měnila příjmení. V Ufě už je v tomto směru vše bez problémů?

Ano, tehdy jsem po svatbě přecházela z Petrohradu do Ufy. Tady mi starší holky, které už mě z ligy znají delší dobu, pořád říkají Poli, i když už nejsem Polenská, ale Mills. Takže se zbytek divil, odkud se přezdívka vzala, ale jinak už to nikdo neřeší.

Celkově jste občas byla podle vlastních slov v šoku z toho, jak se v Rusku s hráčkami jedná. V novém působišti jste neměla potíže?

Ne, opravdu je to pro mě posun dopředu ve všech ohledech. Všechno je tady více profesionální, přístup k nám je mnohem lepší. S holkama máme v kabině dobrou partu, užíváme si legraci, všechno funguje.

Je v Ufě ženský hokej populární? Klub Agidel byl v posledních devíti sezonách vždy na medailové pozici, dvakrát vyhrál ruskou ligu.

Stoprocentně, je populárnější než v Petrohradu. Líbí se mi, že v Ufě hodně lidí žije hokejem, a to nejen KHL, zajímají se i o nás nebo o juniory. Když jedu v taxíku nebo někam jdu a lidé slyší cizí přízvuk, ptají se, co v Ufě dělám. Tak vysvětluju, že hraju hokej, a oni se často hned chytají, říkají, že znají Agidel a sledují zápasy. Povědomí určitě mají, město opravdu žije hokejem. To prostředí je i díky tomu lepší a profesionálnější.

Těšila jste se na letošní šampionát více než kdy jindy? Vloni se vám s národním týmem na MS dařilo, v listopadu jste vyhráli turnaj série Euro Hockey Tour v Dmitrově, kde jste porazili silné Finsko i Rusko.

Jasně, hodně jsem se těšila. Bavily jsme se s holkama, že bychom rády vylepšily šesté místo z loňska, chtěly jsme se kvalifikovat na olympiádu. Vzhledem k tomu, co se děje, nebylo to zrušení úplně nečekané. V době, kdy se to vyhlásilo, jsem si ještě říkala, že situace není zase tak hrozná, ale teď už každý chápe, že IIHF (Mezinárodní hokejová federace) udělala nejlepší rozhodnutí pro zdraví sportovců.

Podle trenéra Petra Nováka by na MS stačilo k přímé kvalifikaci do Pekingu skončit lépe než Japonsko a Německo. Šance by byla velká, viďte?

To ano. Je škoda, že nemáme šanci to zkusit, ale o olympiádu se ještě popereme. Uvidíme, jak IIHF postaví žebříček, jak rozdělí body za letošek. Nejspíš půjdeme do kvalifikačního turnaje, já už jsem zažila čtyři a vím, že je to o jednom zápase. Na olympiádě bude deset týmů. Šest nejlepších družstev z rankingu postupuje automaticky, my jsme teď na osmé pozici. Desáté místo bere domácí Čína a o sedmé až deváté se bude bojovat. Počet týmů se rozšířil z osmi na deset, a proto bychom neměli potkat žádného top soupeře, i když budeme muset do kvalifikačního turnaje. Šance postoupit by měla být opravdu velká.

Vy působíte v reprezentaci už 15 let a olympijská účast vám dosud unikala. Je to váš největší hokejový cíl?

Bezesporu, a myslím, že to tak mají i ostatní holky. Pereme se o to hrozně dlouho, první kvalifikaci jsem hrála už v roce 2004. Olympiádu bych stavěla nad všechny úspěchy, klubové i reprezentační.