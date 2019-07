Další na řadu se dostali vítězové utkání Crvena zvezda (Srbsko) / HJK Helsinki (Finsko) a København (Dánsko) / The New Saints (Wales). To znamená, že v posledním duelu se střetnou lepší týmy z dvojic Maribor (Slovinsko) / AIK (Švédsko) a BATE Borisov (Bělorusko) / Rosenborg (Norsko).