Záložník Barák přestoupil z Verony do Fiorentiny, kde od léta hostoval

Zasedání předsednictva hnutí ANO považuje za stěžejní pro své další postoje moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO), který v posledních dnech kritizoval hnutí i jeho předsedu Andreje Babiše. V prezidentské volbě podobně jako ostravský primátor Tomáš Macura podpořil Babišova protikandidáta a nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Hejtman novinářům řekl, že považuje za důležitou diskusi o dalším směřování hnutí. Předsednictvo hnutí, které se bude zabývat prezidentskými volbami, se má sejít 8. února.

"Považuju za důležité pro hnutí ANO, aby se skutečně sešla konference na téma programových cílů a programu hnutí jako takového. Myslím si, že ta neukotvenost už je zjevná. Otázka ale samozřejmě zní, jak na to budou ostatní reagovat, zda-li o to mají zájem či nikoliv, a to nejsem schopen teď říct. Snad toho 8. února budeme chytřejší," uvedl Vondrák.