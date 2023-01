Fukal: Sparta si za ztrátu může sama. Pořád věřím Plzni, i když Slavia demolovala

"Přestože Viktorka Plzeň nečekaně podlehla doma Hradci Králové a přepustila první místo Slavii, pořád věřím, že nakonec titul obhájí," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal pro Aktuálně.cz v komentáři po víkendovém restartu fotbalové Fortuna:Ligy.

První jarní kolo je vždycky specifické. Po dlouhé zimní přestávce, kdy se nehrají soutěžní zápasy, mužstva poznávají, jak na tom jsou. Jaká se rýsuje optimální sestava, jak fungují věci, které si v přípravě nazkoušela. A hned se právě pozná, kdo má jak nastavenou hlavu, jak si dokáže s tímto stavem poradit.

Jarní sezona je z pohledu chytání formy a hlavně sbírání bodů krátká, rychle ubývají možnosti něco napravit. Kdo zvládne výsledkově i herně hned začátek, dostává se do výhody a do pohody.

Přestože Viktorka Plzeň nečekaně podlehla doma Hradci Králové a přepustila první místo Slavii, pořád věřím, že nakonec bude mít liga podobu, s jakou končila podzim. Tedy že Viktorka titul obhájí. I když prohrála, hrála totiž dobře, měla spoustu šancí, jen je nepoměnila. To se ve fotbale stává.

Jsem však přesvědčen, že má v sobě nadále vnitřní sílu tuhle nepříjemnost překonat. Podle mého mužstvo v zimě dobře posílilo, nikdo z klíčových hráčů neodešel. Opět to může být ta výkonná Plzeň, která staví na efektivitě a obrovské vůli hráčů neprohrát.

Mohu se samozřejmě mýlit, ale pořád to má Plzeň ve svých rukou, i když je teď první Slavia. Demolici Jablonce zahájil po vyrovnaném poločase, kdy červenobílí trochu tápali, nizozemský navrátilec z libereckého hostování Mick van Buren.

I já ho považuju za skvělého útočníka, jakých není vzhledem k jeho stylu v naší lize mnoho. Proto se ale ptám - proč ho pouštěli tolikrát na hostování, když je to hráč, na němž chce trenér stavět, a neustále na něj jde z pražského klubu chvála, jak je důležitý?

Kdyby šlo o jeden případ, ale byl pryč čtyřikrát a kluby měnil. To lze pochopit u mladíka, který potřebuje vyzrát, ale on přišel jako hotový hráč do základní sestavy.

Měl sbírat minuty ve Slavii, ne chodit po celé republice. A neberu ani to, že se úžasně zlepšil v češtině, když má nyní českou přítelkyni. Domluvit se v jazyce země, kde hraju, je hodně velká výhoda, ale angličtina je vzhledem k množství cizinců, kteří ve Slavii působí, pro výkony na hřišti dostačující.

Ve Spartě se také mluví anglicky, což je dáno dánským trenérem, a nevadí to. Letenští měli v Olomouci vyhrát, ať udržením náskoku, nebo vstřelením druhého vítězného gólu. Je to jenom jejich chyba a remíza zbytečná ztráta při touze doplnit vedoucí dvojici.

Probírá se, jak dobře v zimě posílila čtyřmi cizinci. Zatím se moc neukázali, všechno potřebuje čas, ale pro naši ligu by bylo jenom dobře, kdyby se konečně Sparta zvedla a zvýšila na čele konkurenci.

Trenér Pavel Vrba tvrdil, že si po odchodu z Baníku Ostrava odpočine a udělá si volno. Nakonec vzal předposlední Zlín. Má to kousek od domova, chápu ho, že se už nechtěl někam trmácet, teď to má za rohem a získal opět chuť. A šel navíc do klubu, který je zdravý, kde to klape. Myslím majitele, sportovní vedení, ale i hráčský kádr, který se ještě přes zimu vylepšil.

Jestli Zlín za této situace a s novým věhlasným trenérem ligu neudrží, tak to bude jenom jeho velké selhání. Začal docela dobře, když obral Baník o bod.