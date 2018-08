Záložník Vidal mění dres. Z Bayernu jde do Barcelony

před 49 minutami

Chilský záložník Arturo Vidal odchází z Bayernu Mnichov do Barcelony, jež za něj podle médií zaplatila 19 milionů eur (486 milionů korun). V novém působišti by měl jednatřicetiletý fotbalista podepsat tříletou smlouvu a oficiálně by měl být představen v pondělí. Vidal opouští Bayern Mnichov po třech sezonách, v nichž s bavorským klubem získal tři mistrovské tituly. Stejně úspěšný byl v předchozích čtyřech letech v Juventusu, za který nastupoval v letech 2011-2015. V chilské reprezentaci odehrál zarputilý rodák ze Santiaga rovných 100 zápasů, dvakrát triumfoval na jihoamerickém šampionátu a na loňském Poháru FIFA získal stříbro.

autor: ČTK | před 49 minutami