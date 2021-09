Úkol pro české duo: Ubránit Ronalda. Souček je to, co Manchesteru chybí, říká legenda

West Ham čeká ve fotbalové Premier League dosud největší prověrka v probíhající sezoně. Zatím letos neporažený londýnský klub se střetne s hvězdami nadupaným Manchesterem United. Hlavní pozornost na sebe strhává před zápasem Cristiano Ronaldo, mluví se ale i o Tomáši Součkovi.

Do Londýna dorazí druhý nejdražší tým Premier League. Kádr v celkové hodnotě 937 milionů liber (asi 28 miliard korun) posílila nejzvučnější možná jména letního přestupového trhu v podobě Ronalda, Jacka Grealishe a Raphaela Varana.

West Ham s Tomášem Součkem, Vladimírem Coufalem a Alexem Králem narazí na jeden z nejlepších týmů na světě. V nabitém mančaftu se těžko hledají slabiny. Část expertů včetně bývalého reprezentanta Trevora Sinclaira ale vidí slabší článek ve středu manchesterské zálohy.

"Už loni jsem to říkal přesně před tímto zápasem. Pro Manchester by byli Declan Rice a Tomáš Souček úplně ideálními posilami," uvedl před nedělním střetnutím.

Střed hřiště samozřejmě patří Paulu Pogbovi, o dalších záložnících ale Sinclair pochybuje. "Fred, Scott McTominay ani Nemanja Matič nejsou tak dobří. Souček s Ricem jsou tím nejlepším na trhu, co nyní můžete v Premier League do středu hřiště získat," stojí si za svým bývalý hráč Manchesteru City nebo West Hamu.

Součkovo jméno bylo s Manchesterem United spojováno už dříve, podle všeho ale na žádná serióznější vyjednávání nedošlo.

"Souček je neuvěřitelný, má unikátní běžecké schopnosti, je naprosto bezkonkurenční v obou dvou šestnáctkách," vychvaluje českého záložníka dál Sinclair.

A zdůrazňuje také důležitost Rice a Součka pro West Ham. "Kvalita obou hráčů pomohla Davidu Moyesovi vybudovat tým, který je konkurenceschopný v Premier League i v Evropě," konstatuje bývalý anglický reprezentant.

I tak je ovšem výhoda lepšího kádru jednoznačně na straně Manchesteru, kterému navíc vlil krev do žil návrat Ronalda. Ten se trefil v obou zápasech, ve kterých nastoupil. Dvakrát do sítě Newcastlu, jednou do sítě Young Boys.

"Přál bych si, abych Ronalda mohl mít v United, ale nebylo to reálné," zasnil se na tiskové konferenci Moyes, který trénoval United v letech 2013-2014. "Je to neuvěřitelný zabiják. Mým plánem je ale udělat podobného útočníka z Michaila Antonia," překvapil Moyes.

"Ronaldo je vynikající hráč a zvedl atraktivitu Premier League. Musíme ale udělat všechno pro to, abychom ho zastavili," plánuje. V tom sehraje roli také Coufal, který bude jako obvykle vykrývat pravou stranu v obranné fázi.

Utkání, které startuje v 15 hodin, vám na Aktuálně.cz nabídneme prostřednictvím on-line přenosu.