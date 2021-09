Moyes si cení zkušeností Čechů s Ligou mistrů. Coufal ale čelí nečekané konkurenci

Sklizeň jablek v České republice bude letos podprůměrná na úrovni 111 535 tun. V porovnání s loňskou sklizní by měla klesnout o pět procent a proti průměru sklizní posledních pěti let by měl propad činit šest procent. Naopak sklizeň hrušek by měla meziročně vzrůst o 21 procent na téměř 7000 tun, a být tak nejvyšší za poslední tři roky. Vyplývá to z posledního odhadu sklizně jablek a hrušek provedeného k 1. září Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). U ostatních ovocných druhů ústav zářijový odhad sklizně nedělá.