Musíš nést následky svých činů. Trenér Paris St. Germain promlouval Neymarovi do duše

Německý trenér Paris Saint-Germain Thomas Tuchel stojí za svou hvězdou. Neymar je podle něj člověk, se kterým se dá v pohodě vyjít. Uznává ale, že hněv fanoušků na největší hvězdu týmu je oprávněný.

Neymar si proti sobě poštval fanoušky v létě, když několikrát prohlásil, že chce pařížský klub opustit. Následovala dlouhá sága, během které si s Neymarem hodně užil i trenér Tuchel. Jeho největší hvězda se nedostavila na některé tréninky nebo k přípravnému zápasu.

Postupně se vývoj situace kolem Neymara stal pro Tuchela hlavní agendou. Bývalý trenér Dortmundu se nikdy příliš netajil tím, že k brazilskému útočníkovi chová velké sympatie.

Když ovšem Neymarova rebelie skončila, přestupový termín skončil a vyjasnilo se, že hráč v klubu zůstane, postupoval Tuchel tvrdě. "Říkal jsem mu: Jestli si myslíš, že teď to nejhorší skončilo, tak se mýlíš. To teprve přijde. Teď se musíš popasovat se mou, nedám ti nic zadarmo. Zaměřím se na tebe," odhalil Tuchel, co Neymarovi řekl.

Tuchel svůj úkol namotivovat zapšklého hráče po neúspěšné snaze prchnout z klubu zvládl. Promluva do duše na 27letého útočníka viditelně zapůsobila. Navzdory pískotu vlastních fanoušků, kteří mu nemůžou snahu utéct z klubu odpustit, vstřelil v pěti zápasech čtyři góly a patřil k nejlepším hráčům na hřišti. I díky tomu se jeho vztah s fanoušky pomalu zlepšuje, i když pískot je stále poměrně hlasitý.

"Fanoušky naprosto chápu," ujišťuje Tuchel v rozhovoru pro Guardian. "Vyjadřují svůj názor, a to je jejich právo. Jsou na svůj klub hrdí a rozhodně jim nemohlo být příjemné poslouchat hráče jejich týmu týdny mluvit o tom, že chce jít jinam," chápe fanoušky.

Jejich postoj se tak pokusil vysvětlit i Neymarovi. "Tak to v životě prostě chodí. Musí čelit následkům svých činů," řekl Brazilci.

Přestože trenér úřadujícího francouzského šampiona dal za pravdu fanouškům, zároveň se Neymara zastal. "Neymar má dobré srdce. Když ho sledujete jen zvenčí a na hřišti, tak vám to možná ujde, ale je fakt v pohodě," vzkázal příznivcům PSG.

Ti si ovšem na rychlonohého Brazilce budou muset počkat. Neymar se v reprezentační přestávce zranil a Pařížanům bude minimálně měsíc chybět. Mezitím se v některých médiích opět objevily spekulace, že by se měla Barcelona, kam se v létě chtěl Neymar vrátit, pokusit jej ulovit v příštím přestupovém okně.

Pro Tuchela tak bude hlavním úkolem udržet týmového ducha a pospolitost v kabině. "Občas je obtížné překlenout těžké chvíle a musím pracovat na vztazích mezi hráči, ale pak přijde nějaký těžký zápas a vidím, že to funguje. Pak si říkám: No teda, odvedli jsme skvělou práci. To nikdo zvenčí, kdo vidí jen výhry a unikají mu ty drobné každodenní detaily, nemůže úplně ocenit," dodává Tuchel.