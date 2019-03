Trenér Southamptonu zakázal wi-fi kvůli online hrám. "Je to jako drogy nebo alkohol"

před 11 minutami

Fotbalisté anglického Southamptonu údajně hráli příliš často online hry. Trenér Ralph Hasenhüttl tak nechal na hotelech, kde hráči přespávali, vypnout bezdrátový internet. "Je to návykové, musím hráče chránit," řekl k netradičnímu zákazu.

Jednapadesátiletý trenér je v postupu vůči online hrám jako Fortnite nebo PUBG nekompromisní. "Musí se proti tomu aktivně zasahovat. Na rovinu: člověk se na nich může stát závislým, je to jako drogy nebo alkohol," myslí si.

Podobnému problému už Hasenhüttl čelil, když působil v německém Lipsku. I tehdy online hry zakázal. "Mělo to jasný důvod. Fotbalisté hráli dokonce i před zápasem třeba do tří do rána," přiblížil situaci v bundesligovém klubu pro BBC.

Southampton nezakázal wi-fi na hotelech pro hráče úplně, vypnutá bude jen v určitých časech. Například v nočních hodinách právě proto, aby hráči před důležitým utkáním neponocovali.

"Musíme hráčům pomoci, ochránit je. Cílem je, aby u her netrávili tolik času," dodal rakouský trenér.

Zároveň odmítl, že by některý z jeho svěřenců měl s hraním vážnější problém. "S hráči jsem v kontaktu, mluvím s nimi často. Nevím o nikom, kdo by měl neobvyklé potíže," ujistil veřejnost.

Závislost na hrách je mezi odborníky diskutované téma. Loni ji Světová zdravotnická organizace poprvé zařadila do Mezinárodní klasifikace nemocí. Problém podle expertů nastává ve chvíli, kdy pro uživatele hry začnou mít vyšší hodnotu než jiné životní zájmy. Některé vyspělé státy proto považují závislost na online hrách za jedno z hlavních ohrožení veřejného zdraví.

Hasenhüttl patří v postupu proti online hrám k příkrým odpůrcům. Dokonce pro BBC přiznal, že by jejich hraní měla kontrolovat vláda a limitovat jej třeba na tři hodiny denně. "Dokud s tím nic nedělají politici, musíme hráče chránit sami."

Zatím Southampton sáhl pouze k omezení wi-fi na hotelech, ale není vyloučeno, že zákaz se ještě rozšíří. "Vždycky budu v tomto směru aktivní. Musím hráče chránit na hřišti i mimo něj, ve všech směrech. To znamená dohlížet na ně 24 hodin denně," vzkázal.