Slavia? Fanoušci Chelsea se už vidí v semifinále a vysmívají se Arsenalu

před 2 hodinami

Nadšení z losu zavládlo v Londýně poté, co Pierre van Hooijdonk nechal v osudí poslední dva míčky - jeden s nápisem Slavia, druhý s jmenovkou Chelsea.

Pro Chelsea je Evropská liga klíčovou soutěží, v Premier League se jí letos zatím moc nedaří. Momentálně figuruje na šestém místě s tříbodovým odstupem na čtvrté místo, které jako poslední zaručuje přímý postup do Ligy mistrů.

To cesta přes vítězství v Evropské lize vypadá schůdněji. A fanoušci londýnského klubu to tak vnímají - zvlášť poté, co se dozvěděli jméno čtvrtfinálového soupeře.

Na oficiálním twitterovém účtu Chelsea tvoří většinu posledních komentářů reakce typu "vítejte v semifinále!" Obecné veselí navíc přiživil fakt, že jejich městský rival vyfasoval o poznání těžší los. "Nevím, co by mě mohlo udělat šťastnějším. My jsme dostali Slavii a Arsenal schytal Neapol," raduje se muž s přezdívkou Ashwin Gurunarayanan.

Fanoušků nabádajících k opatrnosti je podstatně méně. "Super los, ale musíme si dát zatraceně pozor na aroganci," upozorňuje uživatel josezahirsha. "Nikdy si nemyslete, že Slavia je malý tým. Šokujícím způsobem vyřadili Sevillu, vedou českou ligu. Dávejte bacha," souhlasí ebo_godwyll.