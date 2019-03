Selke českou reprezentaci před kvalifikací neposílil, zatímco Angličané získali Rice

před 1 hodinou

Čeští reprezentanti se připravují na úvodní duel kvalifikace o Euro 2020 proti Anglii. Do Londýna mohl tým odcestovat i s posilou do útoku. Syn české matky a etiopského otce Davie Selke uvažuje, že by reprezentoval Česko. Zatím tomu tak není. Naopak Angličané už posílili.

Selke se narodil v Bavorsku a v mládežnických reprezentacích hrával za Německo. Do A-týmu vedeném Joachimem Löwem to má ale prozatím daleko, a tak se v zimě se objevily zprávy, že by Česko útočník bundesligové Herthy mohl začít reprezentovat. Mezitím informaci o tom, že se o situaci Selkeho česká reprezentace zajímala, potvrdil i hlavní trenér Jaroslav Šilhavý. "Ptali jsme se ho, jestli by měl zájem, že bychom přijeli na oficiální jednání. Davie nás poprosil o čas, aby tuto možnost ještě probral s manažerem a rodinou," řekl pro Seznam Zprávy. Čtyřiadvacetiletý hrotový útočník působí v jednom týmu s Vladimírem Daridou. Na svůj věk má solidní statistiku vstřelených branek, v Bundeslize jich stihl vsítit už 26 v dresech Brém, Lipska a právě Herthy. Lipsku navíc deseti brankami pomohl k postupu do německé nejvyšší soutěže. Snaha české reprezentace získat Selkeho je odvážná, nicméně případná jednání nemusí skončit úspěchem. Své by o tom mohli vyprávět Irové, kteří před kvalifikací přišli o jednoho z nejtalentovanějších hráčů Premier League. Declan Rice se totiž rozhodl reprezentovat Anglii, a to i přesto, že na kontě má už několik startů za seniorskou reprezentaci Irska v přátelských zápasech. Riceův příklad ukazuje, jak může být potenciální "přestup" mezi reprezentacemi složitý. Do rozhodování dvacetiletého defenzivního záložníka údajně hodně mluvil jak hráčův agent, tak otec Seán, který si velmi přál, aby zůstal reprezentovat Irsko. Ještě před vánoci to podle trenéra irské reprezentace Martina O’Neilla vypadalo, že Rice zůstane v reprezentaci rodiště svého otce. O tři měsíce později se ale hráč West Hamu, kterého s uznáním sledoval i Arséne Wenger, hlásil v anglickém St. George’s Parku. Vydra dělá všechno správně, přesto v Burnley nehraje. Prý se málo usmívám, běduje číst článek Trenér Anglie Gareth Southgate uvítal Rice s otevřenou náručí, dvacetiletý defenzivní záložník je jedním z nejlepších na své pozici v Premier League. Je možné, že rodák z Londýna a odchovanec Chelsea si tak svou reprezentační premiéru za Albion odbude v pátek proti Česku. Přechod z jedné reprezentace do druhé není v moderním fotbale ničím výjimečným a často se odehrává na přelomu mládežnických kategorií a dospělého fotbalu. Silné zastoupení naturalizovaných hráčů má Švýcarsko, jehož dres hájí hráči původem z bývalé Jugoslávie jako Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri nebo Haris Seferovič. Z alžírské reprezentace do francouzské přešel Zinedine Zidane, ze senegalské zase Patrice Evra. Příkladů jsou stovky. Také v českých mládežnických reprezentacích můžeme najít hráče, kteří mohou reprezentovat jiné země. Například fefenzivní záložník Emil Tischler může kromě Česka hrát i za Rakousko. Útočník Roman Kašiar má jak české, tak německé občanství.

autor: Marek Janoš | před 1 hodinou