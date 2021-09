Tohle není VIP vězení. Fotbalovou hvězdu za mřížemi rychle vyvedli z omylu

Fotbalový mistr světa Benjamin Mendy, jenž čelí obvinění z několika znásilnění a sexuálního útoku, rychle procitl z domnění, že ho ve vazbě čeká fešácký kriminál.

Pro francouzského obránce Manchesteru City bylo šokem už to, že mu soudce u Královského soudu v Chesteru ve středu zamítl žádost o propuštění na kauci. Mendy, který v City vydělává přes 2,5 milionu korun týdně, si najal nejdražší obhájce, ti však v této části právní bitvy neuspěli.

"Mendyho rodina byla zničená tou zprávou, že musí zůstat za mřížemi. Očekávali, že ho soudce za přísných podmínek pustí domů na kauci," citovala britská média zdroj z fotbalistovy blízkosti.

Druhý šok přišel po převozu do vězení HMP Altcourse v Liverpoolu. "Když Mendy přijel, zaměstnanci mu oznámili, že ho umístí kvůli jeho bezpečnosti do VP křídla. Jenže nejspíš proto, že je Francouz a jeho angličtina není nijak skvělá, tak špatně pochopil, co mu říkají, a myslel si, že bude ve VIP traktu pro celebrity," prozradil zdroj deníku The Sun.

Mistr světa z roku 2018 brzy pochopil, že mezi zkratkami VP a VIP je poměrně velký rozdíl. VP sice znamená "vulnerable prisoner", tedy "zranitelný vězeň", který by neměl přijít do styku s nejnebezpečnějšími případy, ale do fešáckého kriminálu to má i tak hodně daleko.

"Bylo to pro něj kruté procitnutí, když uviděl celu a uvědomil si, s kým se bude stýkat. Nebyl šťastný, bylo to pro něj velké vystřízlivění," podotkl zdroj.

Svého času nejdražší obránce světa obývá v žaláři v Atlcourse, kterou provozuje soukromá společnost G4S, křídlo spadající do kategorie B, v britském vězeňském systému druhé nejpřísněji střežené.

Zůstane v něm minimálně do příštího týdne, kdy stane před soudem. Sedmadvacetiletého Mendyho obvinily tři dívky starší 16 let, podle policie došlo ke třem případům znásilnění loni v říjnu a k poslednímu letos v srpnu. Sexuálního napadení se měl bývalý hráč Marseille nebo Monaka dopustit v lednu.