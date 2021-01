Ter Stegen vychytal Barceloně postup do finále, Bayern v poháru senzačně končí

Policie v Hongkongu ve čtvrtek zatkla jedenáct lidí podezřelých z toho, že loni v srpnu pomáhali skupině mladých lidí z města pod čínskou nadvládou uprchnout. Informovala o tom hongkongská média.

Mezi zatčenými je osm mužů a tři ženy ve věku od 18 do 72 let. Údajně pomáhali 12 mladým lidem prchnout na Tchaj-wan. Tuto skupinu zadržela na moři policie z pevninské Číny. Někteří z nich v Hongkongu patřili mezi hledané osoby kvůli trestným činům spáchaným během předloňských protivládních protestů. Agentura AP uvádí, že minulý měsíc deset z nich soud v Šen-čenu poslal do vězení na dobu od sedmi měsíců do tří let kvůli nepovolenému překročení hranice. Dva zbývající, kteří jsou nezletilí, byli vráceni do Hongkongu.