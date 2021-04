Status kultovních hrdinů i slíbené miliony. Jak Souček a Coufal pohánějí West Ham

Loni se v Premier League zachraňovali na poslední chvíli, teď jsou sedm zápasů od neuvěřitelného úspěchu - účasti v prestižní Lize mistrů. Další krok čeká fotbalisty West Hamu United v sobotu po poledni na stadionu Newcastlu United.

"Champions League samozřejmě vypadá hezky, ale pořád je to strašně daleko. Musíme se soustředit na další zápas a nepřemýšlet o tom, kde jsme teď," varuje Souček spoluhráče.

Pokud Hammers v sobotu v St. James' Parku zvítězí, posunou se na třetí místo a do konce soutěže bude zbývat pouhých šest kol. Strhující tažení za prvním umístěním mezi nejlepšími čtyřkou od ročníku 1985/86 bude znovu o něco reálnější.

Po důležitém vítězství nad konkurentem z horních pater tabulky Leicesterem v minulém kole ale přichází výzva jiného druhu. Souboj s mužstvem, které stále mučí sestupové starosti. Souček moc dobře ví, že duel s takovým sokem může být o to záludnější.

"Jistě, můžeme jít do zápasu sebevědomí, jsme v tabulce mnohem výš a jsme odhodlaní bojovat. Jsem přesvědčen, že máme sílu Newcastle porazit, na druhou stranu musíme trochu změnit způsob, jakým hrajeme. Poslední zápasy pro nás byly opravdu náročné jak fyzicky, tak psychicky," prohlásil český záložník a i nadále nejlepší střelec týmu v rozhovoru pro klubovou televizi.

Souček naráží zejména na specifikum posledních tří duelů svého týmu. Třikrát Hammers fantasticky začali, třikrát si zaslouženě vybojovali luxusní náskok 3:0. Ve všech třech případech ale šel jejich výkon ve druhém poločase dramaticky dolů.

Poprvé je to stálo dva body, Arsenal dokázal třígólovou ztrátu smazat. Wolves a Foxes naštěstí pro Moyesův tým zůstali po závěrečném hvizdu o jeden gól zpět.

"Příště už něco takového nechci vidět," varoval skotský manažer své svěřence minulý víkend. Souček souhlasí. Zásadní propad tempa a sázka na udržení výsledku, to je cesta, která by se mohla vymstít.

"Byly to šílené závěry zápasů. Musíme hrát celých devadesát minut, ne jen 60 nebo 70," uvedl Souček. Podle něj může být problém v mentalitě celého týmu.

"Možná to je v našich hlavách, protože jsme minulou sezonu bojovali o záchranu a hráli jsme přesně takto. Když jsme vedli, stáhli jsme se hluboko na vlastní polovinu, protože jsme zoufale chtěli vyhrát. To je strašně nebezpečné, víme to," zamyslel se šestadvacetiletý středopolař.

Ke slovu se před zápasem v Newcastlu dostala i druhá česká opora kladivářů, Vladimír Coufal. Ten vyjádřil spokojenost nad tím, jak se tým z východního Londýna připravuje na závěrečnou fázi úspěšné sezony.

Skvělou náladu ve West Hamu vyjádřil Jesse Lingard tancem:

"Jsem překvapen z toho, jak kluci trénují, jak si přidávají i po tréninku. Byl jsem zvyklý jít po tréninku do šatny, nebo hrát nějaké míčové hry. Tady všichni zůstávají na hřišti, zlepšují své zakončení nebo přihrávky. Řekl bych, že naše vítězná mentalita roste zápas od zápasu. Víme, jak je důležité dál makat a dál se zlepšovat," uvedl.

Navázal tak na svého trenéra Davida Moyese, který oba Čechy zmínil jako esenci vítězného ducha, který v týmu zavládl.

"Tomáš i Vladimír přinesli do klubu něco odlišného: kompletní pokoru. Jsou šťastní, že tady mohou být, a pohánějí nás vpřed," řekl kouč klubovému webu.

Oba čeští hráči si rychle vysloužili respekt, obdiv a bezmeznou důvěru fanoušků Hammers, častokrát už zazněly i hlasy o zrodu kultovních hrdinů klubu. Tenhle status bude v případě dobytí pohárové Evropy definitivně posvěcen.

Motivovat nyní kladiváři nepotřebují, celý tým je stoprocentně odhodlaný vybojovat vysněnou metu. Přesto od klubu dostali ještě jeden motivační prvek navíc: ten finanční.

Podle zpráv z anglických médií kapitán Mark Noble vyjednal s vedením prémie za postup do Ligy mistrů. Každý z hráčů by měl v případě úspěchu dostat bonus v přepočtu vyšší než 10 milionů korun. Souček podle webu Spotrac.com bere ve West Hamu více než 2 miliony korun týdně, Coufal si za sedm dní přijde na necelý milion.

Oba Češi, pokud se nestane nic nepředvídatelného, nebudou chybět v základní sestavě Hammers na stadionu Newcastlu. Utkání začíná v sobotu ve 13:30 středoevropského času, přímým přenosem jej vysílá stanice Premier Sport a deník Aktuálně.cz z něj nabídne podrobnou online reportáž.