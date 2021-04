Newcastle - West Ham. Boj Kladivářů o Ligu mistrů pokračuje na severu Anglie

Anglická nejvyšší soutěž Premier League se pomalu blíží do svého finiše. Většině týmů schází do konce sedm utkání a stále je o co hrát. Titul zřejmě skončí v rukách Manchesteru City a pomyslné stříbro bude brát jejich městský rival United. Za nimi je ale vše otevřené. Třetí je Leicester s 56 body, čtvrtý je překvapivě West Ham s 55 body. O bod zpět je Chelsea a o tři zpět Liverpool. Zezadu sice číhají další celky, ale dá se očekávat, že o dvě místa v první čtveřici, která zaručuje účast v Lize mistrů, rozdají tyto čtyři kluby. Pro Kladiváře s dvěma českými hráči je to neuvěřitelná příležitost. Snovou sezonu chtějí vylepšit i dnes v utkání na severu Anglie proti Newcastlu.