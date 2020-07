Souček má klidně na Chelsea, říká legenda West Hamu. Vysoko míří i Kolář a Ševčík

Věhlas Tomáše Součka na britských ostrovech působivě roste. Český záložník si v londýnském West Hamu poměrně rychle vybudoval pozici lídra a v posledních zápasech patří k nejlepším hráčům týmu, statečně bojujícímu o záchranu v Premier League.

Fanoušci jsou z něj unešení, britská média jakbysmet. Přirozeně se tak naplno probouzejí fantazie, dříve divoké, nyní už méně.

V souvislosti se Součkem se začíná mluvit o potenciálu k budoucímu přestupu na ty nejluxusnější anglické adresy, o kterých tajně sní každý fotbalista.

"Podle toho, co teď předvádí, se mu to opravdu může povést," říká Luděk Mikloško, první český fotbalista, který se prosadil na ostrovech a muž, který za West Ham odchytal mezi lety 1990 a 1998 neuvěřitelných 315 utkání.

Byť se v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznává, že při lednovém příchodu ze Slavie Součkovi příliš nevěřil, sdílí teď někdejší reprezentační gólman všeobecné nadšení.

Sledujete Tomáše Součka ve West Hamu? Jak na vás působí?

Určitě ho sleduji a není sporu o tom, že se uvedl velice dobře. V klubu jsou s ním nadmíru spokojeni. On sám je také spokojený, když jsem se s ním bavil, byl úplně nadšený, říkal, že si splnil velký sen. Líbí se mu tam a rád by tam zůstal.

Co na jeho hře nejvíc oceňujete, když vidíte jeho poslední výkony?

Samozřejmě je to především ta obrovská pracovitost. Spoustu toho naběhá, navíc začíná být stále více vidět i v ofenzivě. Ty dva vstřelené góly mu strašně pomohly. Když k tomu připočteme jeho nadstandardní poctivost, máme komplexního hráče do zálohy, kterého si klub určitě hodně váží.

On byl v základní sestavě Davida Moyese od začátku, nicméně teď po koronapauze je z něj jedna z největších opor týmu. Čekal jste tak rychlý nástup, když Tomáš přicházel do Premier League?

Abych řekl pravdu, tak jsem to nečekal, protože čeští hráči mají obecně velký problém se v Anglii adaptovat a zvyknout si na anglický fotbal. Nečekal jsem to, na druhou stranu jsem asi mohl Tomášovi věřit víc, protože hráči, kteří prošli současnou Slavií jsou na tom kondičně velice dobře a mají za sebou spoustu těžkých zápasů. Vědí, o čem to je. Ale hlavně jsou skvěle fyzicky připravení.

Když jsem sledoval první zápasy ve West Hamu, přišlo mi, že spoluhráči Součkovi příliš nevěří. Nevědí, co od něj čekat. To se v posledních zápasech strašně změnilo, tým pochopil, že to není jen vysoký bourač akcí na defenzivním štítu, ale že je schopen tvořit hru i chodit do zakončení. Vnímal jste to také?

Určitě. Když tam přišel, nikdo moc nevěděl, kdo to je. Spoluhráči ho fotbalově neznali. Vždycky chvilku trvá, než si na sebe hráči zvyknou. Navíc on odehrál dva zápasy a pak se zranil, takže z toho zase vypadnul. Teď ale na sebe pozitivně upozorňuje v každém zápase a všichni ho už plně uznávají. Pro jeho rozvoj a sebevědomí je to strašně důležité.

V hodnocení fanoušků i médií je teď de facto po každém duelu hodnocen jako jeden z nejlepších hráčů Hammers, ne-li jako ten úplně nejlepší. Zdá se mi, že už začal svým významem pro tým mírně převyšovat i anglického reprezentanta Declana Rice. Máte nějaké ohlasy z Anglie na Tomáše? Musí z něj být hodně překvapení, tím spíš, že ho tam téměř nikdo neznal.

To určitě jsou. Když přijde hráč z Česka, který ještě navíc nehrál nikde v zahraničí, jsou ta očekávání téměř nulová. A všichni hráči z Česka, kteří dřív hráli za West Ham, tam přišli už jako hráči jiných zahraničních evropských klubů. Maximálně si vybavuji Vlado Labanta, který šel přímo ze Sparty. Ale co vím, tak v Anglii nikdo moc nečekal, že by byl Souček hráčem pro základní sestavu.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský před pár dny prohlásil, že bude Souček lepší a lepší a do roka přestoupí do jednoho z top anglických klubů. Souhlasíte s touhle vizí?

Samozřejmě. Pokud bude podávat výkony, jaké podává - a nevidím tam důvod, proč by je neměl podávat - tak věřím, že se ty nejlepší kluby ozvou a budou ho chtít koupit.

Pokud rozběhneme fantazii naplno, kde si Tomáše dokážete představit? Manchester United? Chelsea?

Možná, že právě v Chelsea bych si ho představit dokázal. A přiznám se, že mě napadá i Liverpool.

Vy už jste to naznačil, slávistický způsob hry má výraznou zásluhu na tom, že hraje Souček takhle dobře Premier League. Zeptám se tedy, zda vidíte v české lize nějakého jiného hráče, který by něco takového mohl zopakovat?

Souček je nejlepší od restartu Premier League v pokrytí pole:

Tomas Soucek has covered more ground than any other Premier League regular since the restart, per 90 minutes. Machine. pic.twitter.com/JNR8xzJa1m — West Ham News (@whufc_news) July 16, 2020

Ano, jak jsem říkal, ti hráči ze Slavie už dokázali na evropském poli, čeho jsou schopni. Ať je to Petr Ševčík nebo Ondřej Kolář. To jsou hráči, kteří kdyby chtěli jít do jedné z velkých lig v zahraničí, určitě by to zvládli. Kolář by mohl chytat ve špičkovém týmu, protože je opravdu výjimečný ve hře nohama. Je přesně tím typem gólmana, který ty nejlepší kluby může zajímat. Obecně tam jsou kluci, kteří by se uplatnili.

Mluvíte výhradně o Slavii. Je tedy její hra a způsob, jakým se prezentuje, příkladem pro celý český fotbal?

Slavia dneska opravdu v českých podmínkách přišla s tím, jak se současný fotbal má hrát. Je to o běhavosti, o rychlosti. Tyhle typy hráčů vyhledávají, zakládají na nich osu týmu a pak s nimi výborně pracují. Úspěšně je připravují na ten velký fotbal. Slavia ukázala cestu a myslím si, že ostatní kluby se tomu začínají snažit přiblížit a tímto způsobem pracovat. Je to jen dobře, celý český fotbal to může významně zvednout.

Zmínil jste Petra Ševčíka. Když dal loni na Stamford Bridge proti Chelsea dva parádní góly, kdekdo si říkal, že by bylo divné, kdyby se tenhle hráč okamžitě nedostal do hledáčku významných klubů. Někteří fandové Chelsea tehdy tweetovali rady vedení, ať Ševčíka koupí. Je tedy on další na řadě?

Ano, o něm se určitě ví a zájemců o něj nebude málo. Ve Slavii je ale těch hráčů, kteří se dostali takzvaně na radar, rozhodně víc. Myslím si, že je to otázka času a pro český fotbal budou další přestupy do zahraničních klubů velice přínosné.

Podaří se West Hamu udržet se v Premier League?

Je to pořád nebezpečná situace, mají tři body náskok na sestupové pozice. Ale věřím, že už to zvládnou.

Co by Hammers potřebovali zlepšit? Vypadá to, že největší problémy mají s kompletní defenzivní čtyřkou. Jeden zápas se nedaří stoperům, druhý zase vyloženě pokazí krajní beci.

Obrana není vůbec ideální. Sezonu začali velice dobře, potom se ale zranil brankář Fabianski a obrana jakoby ztratila sebevědomí. Začali dostávat velkou spoustu branek a spadli do pásma ohrožení. Odtamtud se pak špatně dostává. Trochu je to o štěstí a hodně je to o sebevědomí. Pokud se udrží a začnou dobře příští sezonu v podstatě se stejným kádrem doplněným o jednoho až dva hráče, můžou hrát klidně v horní polovině tabulky.