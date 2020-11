Souček je stroj, nikdy jsem nic takového neviděl, tvrdí spoluhráč z West Hamu

Se službami Tomáše Součka panuje ve West Hamu United velká spokojenost a z výkonů českého záložníka nejsou nadšení jen fanoušci, manažer David Moyes a legendy klubu, ale také samotní spoluhráči.

Na lichotivá slova kapitána Declana Rice, který pětadvacetiletého spoluhráče ze záložní řady velebil minulý měsíc, aktuálně navázal Darren Randolph.

Zkušený brankář, kryjící v současném kádru Hammers záda jednoznačné jedničce Polákovi Lukaszi Fabianskému, promluvil o tom, jak silně na něj bývalý slávista zapůsobil.

"Tomáš během každého zápasu naběhá třináct, nebo i čtrnáct kilometrů. Nikdy jsem něco takového neviděl, nikdy jsem nehrál s nikým, kdo by dokázal tak moc pokrývat hřiště," uvedl třiatřicetiletý Ir.

Navíc nechal nahlédnout pod pokličku toho, jak se Souček projevuje během tréninkového procesu. Nic takového jako odpočinek po duelech náročné Premier League český reprezentant nezná.

"Den po utkání přijde Tomáš na trénink a dá si dalších pět nebo šest kilometrů kolem tréninkového hřiště. Je to stroj!" prozradil nadšený irský gólman.

Co ale Randolph na Součkovi považuje za nejpůsobivější, je spojení fyzické kondice s fotbalovou kvalitou.

"Mít takové běžecké statistiky je jedna věc, ale spojit je s kvalitou a schopnostmi, to je neobvyklé. Normálně máte buď jedno, nebo druhé - fotbalovou kvalitu a/nebo běžce, který není s míčem tak dobrý. Ale Tomáš má obojí," netajil se Randolph obdivem k letošní posile.

Randolph také prozradil, proč byl právě Souček klíčovým prvkem revoluce, kterou se rozhodl v týmu Hammers nastartovat skotský manažer Moyes.

"Kouč přišel do klubu a zjistil, že je West Ham v běžeckých statistikách na jednom z posledních čtyř míst v lize. Byla to obrovská slabina týmu," řekl Randolph, který se letos do klubu vrátil po třech letech strávených v Middlesbrough.

Kladivářům k celkovému vylepšení běžeckých výkonů nepomohl jen Souček, ale také jarní koronavirová pauza.

"Všichni jsme dostali speciální tréninkové plány, dodržovali je, a když přišlo na testy, naše čísla šla hodně nahoru. Když se podíváte teď, vzdálenosti, které kluci uběhnou v zápasech, jsou neuvěřitelné," uvedl Randolph.

West Ham v závěru dohrávané minulé sezony zvládl náročný úkol a udržel se v elitní soutěži.

V aktuálním ročníku potvrzuje vyšší ambice a problémy s jeho dobře organizovanou a fyzicky nadupanou hrou mají i ty nejlepší anglické týmy. Rezervy mají Clarets and Blues v kreativitě, což naplno odhalil poslední domácí duel proti Fulhamu. Trápení ale ukončil právě neúnavný Souček rozhodujícím gólem na 1:0 v nastaveném čase.