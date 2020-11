Vtipný a milý, nikdy nepřestane dřít pro tým. Souček učaroval slavné fanynce Hammers

Italská policie zadržela šest bývalých a současných manažerů společnosti Autostrade per l´Italia (ASPI), která provozovala předloni zřícený most v severoitalském Janově. Informuje o tom agentura Ansa. Podle vyšetřovatelů manažeři věděli, že protihlukové bariéry nainstalované na mostě představovaly bezpečnostní riziko ve dnech, kdy foukal silný vítr. I přesto ale nepřijali opatření, jež by vedla k trvalému odstranění problému.

Vyšetřování bezpečnosti protihlukových bariér je součástí širšího zkoumání příčin havárie. Již dříve prokuratura oznámila, že chce vyšetřování uzavřít do konce letošního roku.

Morandiho most se zřítil 14. srpna 2018. Při kolapsu zahynulo 43 lidí, dalších 16 přežilo s různě vážnými zraněními.