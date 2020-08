Mistr světa bude hrát po deseti letech v City za San Sebastian

Basketbalista Donovan Mitchell předvedl třetí nejlepší střelecký výkon historie play off NBA, ani jeho 57 bodů však Utahu nepomohlo odvrátit porážku 125:135 po prodloužení s Denverem., který se tak ujal vedení v sérii. Vstup do play off se povedl obhájci titulu Torontu, které přehrálo Brooklyn 134:110. Boston zdolal Philadelphii 109:101 a Los Angeles Clippers zvítězili nad Dallasem 118:110. Play off se stejně jako závěr základní části dohrává v uzavřeném komplexu na Floridě kvůli pandemii.

Více bodů než Mitchell nastříleli v play off jen Michael Jordan, který v roce 1986 dal za Chicago 63 bodů, a Elgin Baylor. Ten v roce 1961 zaznamenal v dresu Los Angeles Lakers 61 bodů. Oba shodně proti Bostonu. Dosavadním rekordem Utahu bylo 50 bodů v podání Karla Maloneho z roku 2000.

Přitom dlouho nic nenaznačovalo tomu, že Mitchell předvede takovou střeleckou explozi, když po třech čtvrtinách měl 29 bodů. Pak ale začal pořádně řádit. V poslední části zaznamenal 22 bodů, když v závěrečných devíti minutách byl u všeho. Mezi jeho 22 bodů se pěti body vklínili spoluhráči a to po Mitchellových asistencích.

Zároveň ale Mitchell 106 vteřin před koncem zbytečně ztratil míč, Denver z protiútoku snížil na rozdíl jediného bodu a pak šel dokonce dvakrát do vedení. Hvězda Utahu však pokaždé srovnala a šlo se do prodloužení. V něm Mitchell dal dalších šest bodů, ale zastínil ho Jamal Murray, který v nastavení dal 10 ze svých 36 bodů a dovedl Denver k vítězství. Utah muk tomu pomohl hned pěti ztrátami míče v prodloužení.

"Ta ztráta v závěru mě hodně mrzí. Je to moje vina a hrozná chyba. Úplně to změnilo celé utkání. Tahle sekvence nás stála vítězství. Ale nesmíme se tím moc zabývat, je to jen první zápas a další nás čekají," prohlásil Mitchell, jemuž chyběl hvězdný spoluhráč Mike Conley, který odjel k narození svého syna.

Také Dallasu nestačil skvělý výkon Luky Dončiče. Slovinská hvězda zaznamenala 42 bodů, sedm doskoků a devět asistencí, ale dobrá obrana Clippers ho také donutila k 11 ztrátám. Ty vedly k rychlému vedení Clippers o 16 bodů, ale Dallas se díky Dončičovi zvedl, sám se ujal vedení o 14 bodů, ale pak se nechal vyloučit za protesty druhý klíčový hráč Mavericks Kristaps Porzingis a Clippers zvítězili. I díky 29 bodům a 12 doskokům Kawhiho Leonarda a 27 bodům Paula George.

Jasný průběh mělo vítězství Toronta, která už ve druhé čtvrtině vedlo o 33 bodů a jasně Brooklyn přehrávalo. Fred VanVleet k tomu pomohl 30 body včetně osmi trojek z deseti pokusů. Celkem Raptoři dali 22 trojek, což je nový klubový rekord v play off.

Osobní rekord v play off zaznamenal také Jayson Tatum, který 32 body pomohl Bostonu zdolat Philadelphii. Té chyběl zraněný Ben Simmons, který musí na operaci a sezona mu skončila, naopak do hry se i přes nedávné zranění vrátil Joel Embiid, ale ani jeho 26 bodů a 16 doskoků Sixers nepomohlo.

Philadelphia přitom na začátku poslední čtvrtiny vedla po šňůře 15:0 o šest bodů, ale vzápětí Boston předvedl svou vlastní šňůru 9:0, získal vedení zpět a už ho nepustil. Sixers ještě minutu před koncem snížili na tři body, ale Celtics zápas dovedli k výhře přesnými trestnými hody.

Play off NBA v Orlandu - 1. kolo:

Východní konference - 1. zápasy:

Toronto - Brooklyn 134:110, Boston - Philadelphia 109:101.

Západní konference - 1. zápasy:

Denver - Utah 135:125 po prodl., LA Clippers - Dallas 118:110.