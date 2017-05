Schick odmítl v Sampdorii nabídku nové smlouvy

před 23 minutami

Patrik Schick podle zpráv z Itálie zatím nepodepsal se Sampdorií Janov novou smlouvu.

Řím - Český útočník Patrik Schick podle italského deníku Gazzetta dello Sport odmítl nabídku nové smlouvy od Sampdorie Janov. Jednadvacetiletý fotbalista si prý chce nechat prostor pro jednání o případném přestupu po sezoně.

Schick má sice se Sampdorií smlouvu až do léta 2020, jeho výkony ale přilákaly zájem řady evropských velkoklubů v čele s Juventusem, Arsenalem nebo Chelsea. Vedení desátého celku italské ligy si proto chtělo pojistit služby českého reprezentanta navýšením výstupní klauzule z 25 na 40 milionů eur (asi 1,1 miliardy korun).

Bývalý hráč Sparty a Bohemians 1905 by se podle agenta Pavla Pasky setrvání v Janově nebránil, nelíbí se mu však hodnota klauzule. "My teď řešíme, jestli už nastal čas na další krok. Krok do velkého klubu, protože zájem je a existuje výstupní klauzule," uvedl Paska v nedávném rozhovoru pro deník Sport s tím, že jasno by chtěl mít do konce června.

Schick přišel do Itálie loni v létě z pražské Sparty za čtyři miliony eur. Za italský celek zatím odehrál 29 zápasů a dal jedenáct branek. Na podzim také jako nejlepší střelec kvalifikace pomohl české jednadvacítce k postupu na mistrovství Evropy a na kontě má i tři starty a jeden gól za seniorskou reprezentaci.