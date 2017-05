Šéf Sampdorie chce udržet Schicka: Pokud zůstane, stane se z něj monstrum

před 1 hodinou

"Jeho talent nezná hranic. Je klidný, chladnokrevný a chytrý," řekl o Schickovi Massimo Ferrera, prezident italského klubu Sampdoria Janov.

Janov - Český fotbalista Patrik Schick by měl zůstat v Sampdorii Janov, míní jeho současný zaměstnavatel Massimo Ferrera. Podle prezidenta italského celku by případný letní přestup reprezentačního útočníka do některého z velkoklubů, které o hráče stojí v čele s Juventusem, byl pro Schicka kontraproduktivní. Rád by s ním prodloužil smlouvu a navýšil výstupní klauzuli z 25 na 50 milionů eur (asi 1,34 miliardy korun).

"Jeho talent nezná hranic. Je klidný, chladnokrevný a chytrý," řekl Ferrera pro janovský deník Secolo XIX. "Zlepšuje se s každým odehraným zápasem. Rádi bychom zvýšili výstupní klauzuli na 50 milionů eur, ale k tomu je třeba upravit smlouvu. Často o tom mluvím s jeho agentem a brzy opět budu. Rád bych se vyhnul posměškům," prohlásil šéf Sampdorie.

Jednadvacetiletý Schick o víkendu vstřelil už jedenáctý gól v sezoně. Vyrovnal tak střelecky nejlepší sezonu Pavla Nedvěda, který dal 11 branek v roce 1998 za Lazio Řím. Z českých fotbalistů v Serii A dal za jediný ročník více gólů jen Tomáš Skuhravý v barvách FC Janov. Schick se tak zařadil mezi nejlepší mladé útočníky v elitních ligách a poutá pozornost velkoklubů.

Nejvíce se spekuluje o zájmu Juventusu a Interu Milán, mluví se ale i o týmech z anglické ligy či Atléticu Madrid, které možná bude v létě shánět náhradu za Antoinea Griezmanna.

"Stojí o něj celý svět, ale odejít ze Sampdorie do klubu, jako je Juventus, by pro něj bylo kontraproduktivní. Hned by nehrál," míní Ferrera "Pokud u nás zůstane další rok, stane se z něj monstrum. Snažíme se ho přesvědčit. Rád bych měl i v další sezoně útočné duo Muriel a Schick," dodal šéf desátého celku Serie A.

Český útočník je momentálně na marodce. V sobotním duelu v Turíně si vykloubil rameno a klub zatím neoznámil, zda stihne nedělní zápas na hřišti Lazia Řím.

