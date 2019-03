Situace, ve které Real nebyl 14 let. Tápajícího giganta by rád zachraňoval Mourinho

před 37 minutami

Vrátí se José Mourinho po šesti letech do Realu Madrid? | Foto: Reuters

Dvakrát v jedné sezoně měnil Real Madrid trenéra naposledy před čtrnácti lety. Teď je blízko tomu, aby k dvojité změně sáhl znovu. Po špatném startu sezony, se od týmu poroučel Julen Lopetegui, ale bílý balet nedokázal roztočit ani jeho následovník Santiago Solari. Jeho tým minulý týden prohrál dva zápasy s Barcelonou a pokud nevyhraje Ligu mistrů, zůstane poprvé od sezony 2009-10 úplně bez trofeje. A na to nejsou ve španělském hlavním městě zvyklí. Ztráta na lídra tabulky z Katalánska je už dvanáct bodů, na druhé Atlético pět.

Fanoušci proto pění vzteky, ale i když si vedení klubu doposud snažilo uchovávat klidnou hlavu, po třetí jarní porážce to se Solarim vypadá opět o něco hůř. Nepřidalo určitě ani, to, že dvě ze tří proher utržil minulý týden v soubojích s Barcelonou, přičemž Real zaznamenal nelichotivé skóre 0:4.

I proto se znovu spekuluje se o jeho možných nástupcích a o místo si dokonce řekl bývalý trenér Madridu José Mourinho, který s klubem vyhrál La Ligu, domácí pohár i domácí superpohár. "Neměl bych problém vrátit se do klubu, kde jsem už působil. Pokud je správná struktura a dobře nastavené ambice, nemám problém," nechal se slyšet pro beIN sports.

Madrid neumí udržet formu, míní Mourinho

Šance na titul je pro Real v domácí lize je mizivá, na vedoucí Barcelonu aktuálně ztrácí už 12 bodů a má horší vzájemný zápas. Navíc s Barcelonou vypadl i z domácího poháru Copa del Rey.

Pokud tedy chce v letošní sezoně získat nějakou trofej, musí počtvrté za sebou vyhrát Ligu mistrů. První krok přitom je přitom zapotřebí učinit dnes večer, kdy na Santiago Bernabeau hostí Ajax (první zápas vyhráli Madridští 2:1).

"To, co dokázali v posledních pěti letech, je neuvěřitelné," uznává Mourinho, který v klubu působil mezi lety 2010-13, tedy ještě před hvězdnými roky Realu v Champions League. "Ale je to hodně odlišné, snažit se uspět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů a v dlouhodobé soutěži. Tady má Real velkou mezeru, nedokáže vítězit tak pravidelně a stabilně," hodnotil Mourinho fakt, že od jeho odchodu vyhráli Los Blancos La Ligu pouze jedenkrát (2017).

Chybí Ronaldo a tím i góly

Ze statistik je přitom zjevné, že Realu chybí góly. Vstřelil jich v lize o 23 méně než Barcelona. Ale současně má problém i v obraně, která je až sedmá nejlepší v lize, což je oběma trenérům z této sezony vyčítáno. "Objektivně musíme říct, že chybí Ronaldo. Když máte útočníka, který vstřelí 30, 40, 50 gólů za sezonu, je velmi těžké ho nahradit jedním hráčem, branky musí začít střílet jiní," myslí si Mourinho.

Portugalský kouč, který je po vyhazovu z Manchesteru United bez práce, pak znovu připustil, že by se do Madridu mohl vrátit. "Podle mě je Real pořád jednička. Nejlepší na světě," řekl. "Navíc Španělsko mám rád, i když klub si nevybíráte podle počasí nebo země," zavtipkoval. "Byl bych ale samozřejmě hrdý, kdyby si mě klub vybral podruhé," dodal s vážným tónem.

Prvním úkolem by pro něj, nebo jiného Solariho nástupce, bylo v Realu srovnat kabinu. Dusno je především kolem Garetha Balea, na kterého se snesl hněv fanoušků, ale i spoluhráčů.

Čekalo se, že po odchodu Cristiana Ronalda se stane útočníkem číslo jedna a vystoupí ze stínu nynějšího hráče Juventusu. Jenže Bale neprožívá dobrou sezonu. Za 21 ligových utkání vstřelil jen sedm branek, a to je zkrátka málo.

Baleovi to nestřílí

Po víkendovém utkání s Barcelonou fanoušci Balea dokonce vypískali, když se v 61. minutě za stavu 0:1 poroučel ze hřiště. O jeho odchodu z Madridu se spekuluje v posledních měsících téměř pořád.

Situace velšského reprezentanta v Madridu podle zpráv okolo klubu není dobrá. Pro fanoušky je při současné krizi týmu hromosvodem všech problémů a podle náznaků z kabiny si to rozházel se zbytkem týmu. Zatímco obránce Marcelo mu vytkl, že ani po téměř šesti letech v Realu neumí španělsky a dorozumívá se jen gesty, brankář Thibaut Courtois si postěžoval, že Bale nešel na nedávnou týmovou večeři.

K tomu měl navíc devětadvacetiletý střelec vítězné branky z posledního finále Ligy mistrů podle jednoho ze španělských rádií po brzkém vystřídání v El Clásicu dokonce opustit stadion ještě před koncem utkání.

Olej do ohně přilil Baleův agent Jonathan Barnett prohlášením, že fanoušci Realu by "měli Baleovi líbat nohy".

Přestože se o odchodu Balea z Madridu pravidelně spekuluje, agent ujistil veřejnost, že se zatím nic podobného nechystá. Jisté je, že útočník má smlouvu na Santiago Bernabeu až do roku 2022, a navíc velmi slušný plat. Jeho odchod se tak nejeví jako pravděpodobný.