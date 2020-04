Zlatník, nepřítel USA i spisovatel aneb Kam se poděli spoluhráči z Messiho debutu?

Hoy hace 26 años, Lionel Messi, de 6 años, era inscrito en las inferiores de Newell's Old Boys. Debutó 15 días después en la victoria 6 a 0 contra el Club Pablo VI. Él hizo 4 goles. Según archivos del Club, Lionel hizo 234 goles en 176 partidos con Newell's entre 1994 y 1999. 🎩 pic.twitter.com/wTCROfTxxq — Juez Central (@Juezcentral) March 31, 2020

Rodák z argentinského Rosaria začal už v šesti letech hrát za místní tým Newell´s Old Boys. Do Barcelony přešel ve třinácti letech poté, co byl katalánský klub - na rozdíl třeba od River Plate, které ho rovněž chtělo - ochoten platit nákladnou léčbu nedostatku růstových hormonů, jenž malého Messiho sužoval.