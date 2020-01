Komu bude patřit dekáda po Messim a Ronaldovi? Pozor i na hráče za 11 miliard

Kylian Mbappé (Francie)

Volba číslo jedna padá na Kyliana Mbappého a není se čemu divit. Francouzskému útočníkovi je teprve 21 let a už získal titul pro mistra světa a daří se mu i v Paris Saint-Germain. Na vysoké úrovni působí ve francouzské lize i Lize mistrů od 18 let.

Jedinou brzdou by pro hvězdu PSG mohl být právě jeho klub. V domácí soutěži nečelí takové konkurenci, jakou by potkával v Anglii a Španělsku, Pařížané navíc nejsou příliš úspěšní v evropských pohárech. Od éry Mbappého nás možná dělí jeden jediný přestup. Už teď se spekuluje, že by ho v létě mohl vykoupit Real Madrid, a to pravděpodobně za rekordní sumu.

"Myslím, že po Ronaldovi a Messim bude sbírat největší ocenění on. Je to nejlepší mladý hráč, jakého jsem kdy viděl," řekl bývalý obránce Manchesteru City Micah Richards. "Má všechno: rychlost, dovednosti, charisma a správnou porci sebevědomí," dodal reportér Kristof Terreur.