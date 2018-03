Novák se v Turecku hned usadil v sestavě, ale zažil i pravé peklo ze strany tureckých fanoušků

před 1 hodinou

Reprezentační obránce Filip Novák zamířil v zimě do Turecka a přestup si chválí, i když v Turecku už zažil i strasti. Jednou ho například v zápase trefila hozená mince.

Nan-ning - Fotbalový reprezentant Filip Novák si nemůže vynachválit lednový přestup z dánského Midtjyllandu do Trabzonsporu.

Cítí, že zamířil do lepšího klubu, a navíc se hned usadil v základní sestavě, což ho překvapilo. Už si zvykl na divokou tureckou dopravu a zažil i pověstné peklo na stadionu. Jednou ho dokonce trefila mince.

"Jsem spokojen, příjemně mě to překvapilo. Odehrál jsem většinou všechno, jen kvůli lehkému zranění jsem nezasáhl do dvou zápasů. Stoprocentně je to kvalitnější klub, hlavně ofenzivní hráči mají obrovskou kvalitu. Když se člověk podívá, kde všude byli, co mají za sebou, tak mi to hodně dává i na tréninku," řekl ČTK Novák během pobytu české reprezentace na turnaji v čínském Nan-ningu.

Do Trabzonsporu přestoupil 18. ledna a hned za tři dny hrál v prvním zápase v základní sestavě. "Překvapený jsem samozřejmě byl, ale na druhou stranu jsem do toho šel s tím, že bych chtěl hrát od začátku. To se podařilo," konstatoval sedmadvacetiletý levý bek.

V začátcích mu výrazně pomohli čtyři slovenští spoluhráči Tomáš Hubočan, Matúš Bero, Juraj Kucka a Ján Ďurica. "Bylo důležité, že jsem hned zapadl do party. Oni už tam nějakou pozici měli, takže jsem se k nim přidal. Všichni bydlíme skoro ve stejném baráku, pravidelně se navštěvujeme, máme společné obědy, večeře. Občas si zajdeme na turecký čaj," řekl Novák.

"Říkají nám taková československá mafie, to se jen tak někomu nepoštěstí, aby tam měl pět lidí, co mluví stejným jazykem. Myslím, že i oni jsou rádi, že tam je další Čech nebo Slovák," dodal Novák.

Za Trabzonspor odehrál sedm zápasů a jednou už málem slavil gól. "Bylo to v předposledním zápase venku. Dal jsem gól, bohužel se písknul strašně malý ofsajd, bylo to hraniční. Pak jsem měl ještě jednu šanci. Dostávám se do šancí, ale zatím jsem to neprolomil. Tak snad brzo ano," přál si.

Už poznal, jak vypadá pověstné turecké peklo na stadionu. "Asi největší zážitek zatím byl domácí duel s Fenerbahce Istanbul, což je pro fanoušky Trabzonsporu největší zápas. Já jsem tedy nehrál, tak jsem to sledoval aspoň z tribuny. Muselo se to několikrát přerušovat. Když má protivník balon, tak furt lidi pískají. Strašně moc, až z toho bolí uši. A když začne pískat 40 tisíc lidí, je to těžké," uvedl.

"Jednou jsem v zápase dostal mincí do zad. Padaly vedle mě vody, všechno možné. Radši sem šel dál a moc se tam nedíval. Člověk u čáry nebo rohového kopu musí být opatrný," dodal bývalý hráč Jablonce a Zlína.

I díky slovenským spoluhráčům se mu v Trabzonu na pobřeží Černého moře žije dobře. "Horkokrevnost lidí je tam cítit na každém rohu. Ne že by bylo ve městě nebezpečno, ale člověk si musí zvyknout třeba na dopravu. Já jsem od začátku dostal auto a hned řídil. Teď už jezdím jak oni. Říká se, že červená tam není zeď, jezdí se podle toho, jak to člověk cítí. Kdyby tam měl policajt řešit každý přestupek, to by se tam upsal. Pořád zastavují na křižovatce, jsou tam i děti, které prodávají žvýkačky, banány," uvedl.

Na první výhru čekal měsíc. Z posledních čtyř kol ale Trabzonspor zvítězil třikrát a je pátý v tabulce. "Byly tam ze začátku čtyři remízy, to mě trošku štvalo, protože jsme potřebovali body. Náš cíl je dostat se do Evropy. Na čtvrté místo máme (ztrátu) šest bodů, což není tolik. Na druhou stranu doufáme, že nějaký tým, který se rovnou z ligy kvalifikuje do Evropské ligy nebo Ligy mistrů, vyhraje Turecký pohár. A tím pádem půjde pátý tým z turecké ligy rovnou do Evropy," dodal.