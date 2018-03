Fotbalová devatenáctka má po prohře s Řeckem k postupu na mistrovství Evropy daleko

před 20 minutami

Čeští mladíci prohráli s Řeckem 2:3 a jejich šance na postup ze skupiny se smrskly. Pokud chtějí zachovat naději, musí porazit Itálii o dva góly.

Cordovado - Čeští fotbalisté do 19 let ve svém druhém vystoupení v závěrečné fázi kvalifikace mistrovství Evropy prohráli s Řeckem 2:3 a jejich šance na postup na šampionát už jsou mizivé. V závěrečném utkání by museli porazit domácí Itálii minimálně o dva góly a zároveň doufat, že zbývající dva zápasy ve skupině skončí remízou.

Svěřenci trenéra Luboše Kozla měli první šanci, ale Žitný ji nevyužil a naopak do vedení šli Řekové. Češi sice zásluhou Heidenreicha rychle odpověděli, ale po změně stran si soupeř vzal vedení zpět. O další srovnání se postaral Žitný, ale radost trvala jen pár vteřin, jelikož Duvikas druhým gólem v utkání okamžitě vrátil Řecku náskok.

Tentokrát už Češi na vyrovnání nedosáhli a po úvodní remíze s Polskem se krčí s jediným bodem na posledním místě skupiny, ze které postoupí na šampionát jen vítěz.

Kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let

Česko - Řecko 2:3 (1:1)

Branky: 15. Heidenreich, 70. Žitný - 55. a 71. Duvikas, 12. Karkalatzidis.

Česko: Bačkovský - Kadar, Heidenreich, Mareš, Dudl - Žitný, Sadílek, Krejčí (46. Vais), Frýdek (62. Štursa) - Růsek, Drchal (80. Šípek). Trenér: Kozel.