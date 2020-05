"Nestojí to za to." Proti dohrání italské ligy se postavil i český fotbalista Zmrhal

Kapitán fotbalistů Brescie Daniele Gastaldello a všichni jeho spoluhráči včetně Čechů Aleše Matějů a Jaromíra Zmrhala jsou proti obnovení italské ligy.

Obránce klubu z Lombardie, kterou pandemie koronaviru těžce zasáhla, řekl listu La Repubblica, že se hráči necítí bezpečně.

"Chtějí po nás, abychom se vrátili k tréninku a hned potom na hřiště. To dává v sázku bezpečí všech hráčů," řekl Gastaldello s tím, že pro to zatím nejsou podmínky.

"Mluvím za sebe a své spoluhráče. Nestojí to za to, pokud bude cena za restart to, že se třeba vážně zraníme," dodal s odkazem na nahuštěný program, kdy by se mělo 12 zápasů odehrát za měsíc a půl.

Většina klubů v Itálii už se postupně vrací k individuálnímu tréninku. Brescia, která byla před přerušením sezony v tabulce Serie A poslední, ale zatím vyčkává.

Proti dohrání ročníku se už dříve vyslovil i předseda klubu Massimo Cellino, jenž se v dubnu sám nakazil novým typem koronaviru. Plány na restart zatím neschválila ani italská vláda.