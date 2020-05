Nevěděla, jestli ji nezabijí. Manželka fotbalové hvězdy popsala krušné časy v Anglii

Angažmá ve fotbalovém Manchesteru United? O tom většina sní. Pro Jorgelinu Cardosovou se však působení jejího manžela Ángela di Maríi na slavném Old Trafford změnilo v noční můru.

Žena hvězdného záložníka argentinské reprezentace promluvila o necelém roce v Anglii v televizním pořadu Los Angeles de la Maňana. A nebrala si servítky.

Cardosová se vrátila ve vzpomínkách do roku 2013, kdy Di María zářil v dresu Realu Madrid. S klubem už měl na kontě mistrovský titul a jako jeden z klíčových hráčů mířil s týmem za triumfem v Lize mistrů.

"Jeden den Ángel přišel a řekl mi: Dostal jsem nabídku z Manchesteru," vylíčila Cardosová.

Její první reakce? "Řekl jsem mu, že to ani náhodou. Varovala jsem ho, že tam půjde sám. On odpověděl: Prostě tam půjdeme. Prosila jsem ho, ať vezme jakékoliv místo na světě, ale ne Anglii. A za rok jsme tam byli."

Ve vzduchu totiž létaly obrovské částky. Di María přestoupil do Manchesteru za 76 milionů eur a s přehledem se v té době vešel do pětice nejdražších transferů všech dob. "Šlo o obrovské peníze. Španělé nám nadávali, že jsme žoldáci. A ano, přesně to jsme byli," přiznala fotbalistova manželka.

Její obavy, se kterými na Ostrovy dorazila, se prý ihned potvrdily. "Vůbec se mi tam nelíbilo. Jídlo mají nechutné. Holky používají tolik make-upu, že vypadají jako panny na hraní. Lidi tam byli hubený, divný. Jdete a nevíte, jestli vás hodlají zabít, nebo ne," popisovala Cardosová své dojmy.

K vylepšení obrazu Anglie v její mysli nepřispělo ani to, že se s manželem a malou dcerou Piou stali v lednu 2015 terčem loupežného přepadení. Do jejich domu v Prestbury se totiž vlámali tři ozbrojení lupiči ve chvíli, kdy rodina zrovna večeřela. Výtečníci rozbili železnými tyčemi vchodové dveře, ale následně utekli, když se spustil alarm…

Di Maríovy se navíc nevedlo ani na hřišti, nesedl si s koučem Louisem van Gaalem. Anglická média vyhlásila na konci ročníku argentinského záložníka nejhorší posilou sezony, a tak si všichni oddechli, když v červenci 2015 přestoupil do Paris St. Germain.

A nejvíc asi Cardosová.