Je to šílenství, tvrdí Součkův spoluhráč. S fotbalem by začal až po objevení vakcíny

Hrát, nebo ne? I v Anglii stále řeší, zda, případně kdy a jak restartovat fotbalovou ligu. Spoluhráč českého záložníka Tomáše Součka z West Hamu má ale jasno. Manuel Lanzini by se k zápasům nejraději vrátil teprve v okamžiku, kdy bude k dispozici vakcína proti novému typu koronaviru.

"Podle mého názoru je to šílenství, pokud by Premier League začala předtím, než bude dostupná vakcína, která by nás chránila," citoval sedmadvacetiletého záložníka anglický list The Sun.

"Samozřejmě chci jednou zase hrát, ale musíme chránit i ostatní. Teď bych rozhodně nezačínal," doplnil argentinský internacionál.

Podobně jako ofenzivní eso Hammers se k co nejrychlejšímu znovuzahájení bojů na trávnících staví i lékaři klubů Premier League. Šéfům ligy zaslali dopis o sto bodech, v němž vysvětlují, že start není bezpečný. Podepsali ho doktoři všech dvaceti účastníků soutěže.

V anglické lize se poslední zápas odehrál před 57 dny, od té doby soutěž stojí. Vedení Premier League se snaží najít cesty, jak sezonu dokončit. Padají i takové návrhy, jako dohrát ročník v Austrálii nebo na osmi neutrálních stadionech v Anglii.

"Nemyslím, že by se něco změnilo, kdybychom odjeli do jiné země. Nemůžou nás jen tak poslat na trávník, jako kdyby se nic nedělo," kroutil hlavou Lanzini a návrhy označil jako vyloženě hloupé.

Mezi možná řešení se zařadil i nápad šéfa anglické Asociace profesionálních fotbalistů Gordona Taylora, jenž navrhuje zkrátit poločasy. Vede ho k tomu obava z rizika zranění v nahuštěném programu zápasů v případě znovuzahájení soutěže.

"Ze současné diskuse bychom neměli vyloučit nic, co může snížit zatížení hráčů a předejít zraněním," reagoval předseda anglických ligových soutěží Rick Parry.