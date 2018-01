Mladý brankář Kovář vyměnil Slovácko za Manchester United

před 1 hodinou

Manchester - Sedmnáctiletý brankář Matěj Kovář přestoupil ze Slovácka do Manchesteru United a bude působit v jeho mládežnické akademii. S dvacetinásobným anglickým mistrem podepsal smlouvu na 2,5 roku. Informoval o tom klubový web i agentura Sport Invest, která mladého fotbalistu zastupuje.

Člen české reprezentace do 18 let Kovář byl v United v listopadu na týdenní zkoušce a na trenéry udělal dojem. Z českých hráčů si za slavný manchesterský celek v minulosti zahrál záložník Karel Poborský, který v dresu "Rudých ďáblů" nastoupil k 48 utkáním, dal šest branek a v ročníku 1996/1997 s týmem získal titul.

"Jakýkoliv přestup do anglického klubu je velkou událostí. Zvlášť v případě celosvětové značky, jakou bezesporu Manchester United je. Matěj je teprve na začátku dlouhé a náročné cesty, ale má dobrou startovní pozici," řekl agent Viktor Kolář.

S transferem výrazně pomáhal jeho spolupracovník Luděk Mikloško, bývalý gólman Premier League. "Matěje jsem jim s čistým svědomím doporučil jako talentovaného a inteligentního kluka, který má sportovní i osobnostní předpoklady pro anglický fotbal. Po dalších jednáních byl pozván na testy, na kterých jednoznačně zaujal. A zde je třeba zdůraznit, že nestačí sportovní výkon. Jde o celkové vystupování hráče," popsal Mikloško.

Kovář by nyní měl půl roku trénovat s týmy do 23 a do 18 let. Od léta by pak mohl být pevnou součástí týmu do 23 let. "Samozřejmě k tomu, aby chytal za první tým Manchesteru, je dlouhá cesta. Pro mě je zásadní, že Matěj má na to, aby o tuto šanci reálně bojoval. Znám ho, spolupracujeme dlouho, a proto vím, co všechno fotbalu obětuje. Nechá si poradit, nebojí se dřiny a nezlomí ho dílčí neúspěch. Tento kontrakt si v mých očích stoprocentně zaslouží. A věřte mi, že já nechválím často," dodal Mikloško.