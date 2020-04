Nenáviděný boss má z Newcastlu továrnu na peníze, fanoušci vyhlížejí saúdského prince

Mike Ashley je pro fanoušky fotbalového Newcastlu obzvláště neoblíbenou postavou. Britský miliardář koupil severoanglický klub v roce 2007 a od té doby to s fotbalem ve městě jde od desíti k pěti. Teď fanouškům svitla naděje, klub obhlíží významný zájemce ze Saúdské Arábie.

Ashley je v první řadě byznysmen a fotbal je pro něj především jedno z obchodních odvětví, kde se dají vydělat peníze. A přesně s tímto záměrem vstoupil coby nový majitel před bezmála třinácti lety do klubu.

Od té doby vydělává na prodeji televizních práv a hráčů, ale je kritizován, že prostředky nevrací zpět do klubu například na nákup nových posil. I proto za jeho působení "Toons" dvakrát sestoupili z Premier League.

"Ashley Newcastle opravdu hodně poškodil. Od prvního dne jej měl jen pro svůj zisk, klub i fanoušci mu byli ukradení," pustil se do majitele bývalý hráč zlaté éry Tino Asprilla. "Pořídil si klub jen na peníze a fanoušci si toho museli hodně protrpět," dodal.

Radostná devadesátá léta a začátek nultých let, kdy Newcastle bojoval o špičku tabulky a pravidelně nastupoval i v Evropě, už jsou pryč. Po Ashleyho převzetí klubu fanoušci prožívají dlouhé období temna a náznaky zlepšení už berou s rezervou.

Teď se ovšem zdá, že změna je na spadnutí.

Investice z arabského světa

Odkup klubu od investiční skupiny, která má v zádech saudské petrodolary, je v pokročilé fázi jednání. Ashley má nastole nabídku na prodej klubu za 300 milionů liber (tedy asi za 9,5 miliardy korun). Současný majitel jednal o prodeji klubu už několikrát, tentokrát vypadá ovšem dotažení obchodu nejreálněji.

A to i přesto, že vyjednávání vede finanční expertka Amanda Staveleyová, která se o stejnou věc snažila už před dvěma lety a svérázný majitel tehdy jednání s ní označil za "naprostou ztrátu času." Tentokrát má v zádech ovšem fond ze Saudské Arábie, který vede přímo korunní princ Muhamad bin Salman.

Výhodou Staveleyové by mohlo také být, že se do odvětví masivně poškozeného koronavirovou pandemií nebojí investovat ani v nejistých časech. "Ve chvíli, kdy jsou trhy nestálé, musíte být odvážní," prohlásila nedávno sebevědomě.

Další Manchester City na obzoru

Příznivci klubu na březích řeky Týn už sní o tom, jak bohatství z Arabského poloostrova zaplaví klub a navrátí jej na výslunní. Investorka Salaveyová se několikrát nechala slyšet, že obdivuje způsob, jakým se podařilo v posledních letech vybudovat Manchester City z peněz Etihad Airways ze Spojených arabských emirátů. "Něco takového bych chtěla vybudovat i někde jinde," řekla BBC.

"Chci, aby z Newcastlu byl klub jako City nebo Paris Saint-Germain," připomněl Asprilla investice z arabského světa v evropském fotbale. "Doufám, že budeme moci pořizovat nejlepší hráče a bojovat o trofeje v Premier League i v Evropě."

Hlas Asprilly vyjadřuje naděje spousty frustrovaných příznivců klubu na severu Anglie. Někteří komentátoři poukazují na to, že v zoufalé situaci přehlíží stinné stránky potenciální transakce. Například etickou. Fond je jednou ze snah režimu v Saudské Arábii, jak očistit své jméno skrze sport a dát zapomenout na masivní porušování lidských práv v zemi, upozornila Amnesty International.

Přesto je mezi fandy opatrná euforie. "Mám radost, že se týmu mají chopit noví vlastníci. Pokud budou mít pochopení pro to, co fanoušci vyžadují, Newcastle může zase hrát na špici," maluje světlou budoucnost Asprilla. Podle deníku Independent je transakce na spadnutí a mohla by být hotová do konce dubna.