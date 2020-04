Poprvé v životě vařil a je pánem myčky. Klopp poznává život běžných lidí

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp se v době pandemie nového typu koronaviru a domácí karantény dostal k činnostem, které nikdy nedělal, i když pro běžného člověka jsou naprosto normální. Kouč lídra anglické ligy poprvé v životě uvařil míchaná vajíčka, stará se o mytí nádobí a bude se učit uvázat si kravatu.

"Ne každá věc, kterou v karanténě děláte, vám dělá radost. Ale já jsem se během karantény hodně naučil. Jsem teď zodpovědný za myčku na nádobí, což je vlastně hezké. Užívám si to. Jsem nyní pánem tohoto malého stroje," řekl Klopp s úsměvem při videorozhovoru.

Poprvé v životě také vařil. "V karanténě přemýšlím o jídle mnohem víc než dřív. Řekl jsem si: 'OK, aspoň jednu věc, kterou kromě ohřátí vody zvládnu, budou míchaná vajíčka'. A udělal jsem to," podotkl.

"Na (manželku) Ullu ta vajíčka opravdu zapůsobila, ale od té doby mi zatím nedala další příležitost. Uvidíme, jak dlouho bude karanténa pokračovat, třeba udělám další jídlo," uvedl dvaapadesátiletý německý kouč.

Na příští týden ho čeká další výzva. "Je mi 52 let a neumím si uvázat kravatu. Nadcházející týden se to budu učit. Pravděpodobně mi to bude trvat celý týden, protože mám naprosto nešikovné ruce. Takže to bude zábavné," dodal Klopp.