Češi by raději nehráli, ale liga běží dál. Turci virus tolik neřeší, diví se Břečka

Z top evropských lig se fotbal hraje už pouze v Turecku a v Rusku. Obránce Kasimpasy Tomáše Břečku před více než dvěma týdny vyřadilo z utkání drobné zranění zadního stehenního svalu. Teď se český stoper chystá na návrat na trávník, ačkoliv by byl raději, kdyby se turecká liga přerušila podobně jako drtivá většina ostatních v Evropě.

"Žádná panika tady není," popisuje situaci v Istanbulu pětadvacetiletý český bek, který do Kasimpasy přestoupil během zimního období z Jablonce. "Myslím si ale, že by se nemělo hrát. Z mého pohledu by bylo úplně nejlepší pozastavit tady soutěž jako je to všude, než riskovat, až se onemocnění rozšíří do týmů, což by byl průšvih," míní Tomáš Břečka. "Každý víkend týmy cestují, tady se samozřejmě všude létá, takže se musíte přepravit přes letiště a tam je velké riziko. "

Z informací, které jsou v současné době k dispozici, to ale zatím nevypadá, že by mělo k přerušení nebo úplnému zrušení nejvyšší turecké fotbalové soutěže dojít. Zápasy jsou naplánované do poloviny května a zatím soutěž bez diváků pokračuje podle předem stanoveného jízdního řádu.

"Liga zavedla to, že se hraje bez fanoušků, dezinfikují se prostory na stadionech, v klubu jsme měli přednášku od doktora, po tréninkovém centru jsou plakáty s informacemi, jak se chránit před koronavirem," přiblížil pětadvacetiletý stoper opatření, která v souvislosti se sportem v Turecku panují.

Klub se také snaží snížit šanci nákazy preventivními opatřeními. V prostorách stadionu od posilovny po jídelnu umístil dezinfekční gely a dezinfekční rozprašovače. Všechno ostatní ale běží dál, a to i přesto, že úřady už potvrdily první desítky případů nákazy v zemi.

"Tady se to neřeší tak, jako by se to řešilo u nás. Většinou se o tom bavíme my cizinci v šatně, protože víme, co se děje u nás v Evropě. Turci to tolik neřeší. Ani to, že se hrálo bez diváků se tolik neprobíralo. Měli jsme důležitý zápas, takže jsme se bavili hlavně o třech bodech," popsal Tomáš Břečka. Jeho Kasimpasa v záchranářském duelu porazila Göztepe.

Situaci v Evropě a Česku sleduje společně se spoluhráčem Davidem Pavelkou, který v Kasimpase působí od ledna 2016 a má v Turecku i rodinu. "Každý den debatujeme, řešíme, co by bylo nejlepší udělat. Já jsem tu sám, ale David je tu s rodinou a řeší, jestli ji poslat domů. Pro nás dva to zůstává stejné. Musíme plnit závazky, smlouvy. Musíme tu být a trénovat," dodal Břečka.

"Jsem v kontaktu se svou agenturou, ale pokud nezruší soutěž, tak musíme trénovat a hlídat se jen co se týče hygieny. Nechodit do nákupních center a mezi lidi. To je jediné, co můžeme dělat, ale to jsou všeobecně známá doporučení," uvědomuje si český fotbalista.

Další zápas by měla Kasimpasa i s Břečkou a Pavelkou sehrát v sobotu na půdě Malatyasportu.