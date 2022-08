Hložek zatím nepřesvědčil. Bayer by na jeho místo mohl přivést posilu, připustil klub

Fotbalisté Leverkusenu prožívají nejhorší vstup do bundesligové sezony v historii klubu. Co se nejdřív jevilo jako pouhé zaváhání jednoho z kandidátů na pronásledování Bayernu v tabulce, nyní vypadá jako velký problém. Po třech kolech má B04 na kontě nula bodů a jen jeden vstřelený gól.

Leverkusenu se na úvod sezony nedaří chytit tempo. O prohře s Hoffenheimem rozhodl první poločas, do kterého hosté vtrhli s daleko větší energií, získávali odražené míče a svého soupeře přehráli. Domácí jako by hráli se zataženou ruční brzdou. Sami dopředu nebyli téměř vůbec nebezpeční.

Trenér Gerardo Seoane reagoval dvojitým střídáním o poločase, ale přestože se jeho tým dostal více do hry, s výsledkem už nic nezmohl.

Jednou z obětí změn o pauze byl i Adam Hložek, který tak ani své čtvrté soutěžní utkání v Německu neodehrál celé. "Nová posila Bayeru se bundeslize ještě nedokázala přizpůsobit," hodnotil přísně deník Bild.

Švýcarský trenér byl po zápase se střídajícími hráči spokojený, přece jen nové tváře na hřišti partii s Hoffenheimem vyrovnaly. S jejich příchodem se také změnilo rozestavení, Leverkusen stáhnul hru na tři obránce.

Po zápase kouč Seoane naznačil, že by mohla přijít posila na levou stranu, kde v zápase nastoupil střídaný Hložek. "Impuls je možný, pokud se objeví dobrá možnost, ale tým zůstal pohromadě. Musíme si vzpomenout na to, jak jsme hráli loni," doplnil pro Kicker sportovní ředitel Simon Rolfes.

"Leverkusenu chybí kvalitní levá strana, což se nyní snaží řešit Paulinhem nebo Amirim, tedy hráči, kterých se chtěl nedávno zbavit," podivuje se reportér Stephan von Nocks.

O případné posile se zatím mluví jen obecně, konkrétní jméno nepadlo. I pokud by ale na levé křídlo přišlo nějaké velké jméno, neznamená to, že by Hožek přišel o místo v sestavě. Hrát může na hrotu i pod ním, umí to i zprava.

Bayer ovšem nemá problémy jen na levé straně. Kromě Schicka, který se dostává často do gólových příležitostí, které ovšem zatím neproměňuje, se nedaří ani na dalších ofenzivních pozicích.

"Seoane už jako podhrotového hráče vyzkoušel Azmouna, Hložka, Demirbaye, Paulinha či Amiriho, ale neúspěšně," konstatují stránky TagesSchau. Loni skvěle fungovala útočná spolupráce Schicka s Diabym, letos se to ovšem nedaří Leverkusenu napodobit.

"Směrem dopředu je Bayer bez nápadu, působí ospale," dodává časopis Kicker ke hře Leverkusenu v ofenzivě. Kromě poháru s třetiligovým soupeřem vstřelil Bayer v letošní sezoně jen jednu branku.

Bayer klesl ke dnu tabulky, společně s Bochumí je posledním týmem, který v úvodních třech kolech nebodoval. Napravit to bude moci příští víkend v Mohuči.