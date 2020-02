Problém pro Real a Belgii. Hazard si obnovil zranění a může chybět nejméně tři měsíce

Fotbalista Eden Hazard by mohl Realu Madrid chybět až do konce sezony. Podle kouče belgické reprezentace Roberta Martíneze bude devětadvacetiletý ofenzivní záložník se zraněním kotníku, které si obnovil ve víkendovém utkání proti Levante, laborovat minimálně tři měsíce.

"Bílý balet" zatím délku Hazardovy absence neoznámil. Pouze uvedl, že belgický reprezentant bude chybět v nadcházejícím zápase osmifinále Ligy mistrů proti Manchesteru City i v následném El Clásicu proti Barceloně.

"Jsme hodně smutní, protože tohle zranění ho nepustí do hry nejméně tři měsíce. Fotbalista jako Eden by měl být pořád na hřišti. Je to škoda i z toho důvodu, že se to stalo před tak důležitým zápasem, jako je s Manchesterem City," citovala belgická média Martíneze.

Podle něj je dokonce ohrožena Hazardova účast na evropském šampionátu, do kterého belgická reprezentace vstoupí 13. června proti Rusku. "Budeme se o Edena starat. Jsme v kontaktu s lékařským týmem Realu, máme s nimi skvělý vztah," dodal Martínez.

"Bílý balet" získal Hazarda loni v červnu z Chelsea za 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun). Vinou zranění ale hráč dosud nastoupil jen do 15 soutěžních zápasů, v nichž vstřelil jediný gól.