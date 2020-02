Cesta na karneval volná. Neymar se nechal vyloučit, v Riu by nechyběl pošesté v řadě

Že se proslulý karneval v Riu de Janeiro koná v době, kdy jsou fotbalové soutěže v Evropě v plném proudu? Pro hvězdného Neymara evidentně žádný problém. Ve víkendovém utkání francouzské ligy se nechal vyloučit, a tak může pomýšlet na ŠESTOU účast na brazilském svátku v řadě.

Je to až neuvěřitelná "náhoda". Vždycky, když se blíží proslulý karneval v Riu, hvězdnému útočníkovi Neymarovi se přihodí něco, co ho vyřadí z fotbalových povinností a díky čemuž může zamířit za milovanou zábavou.

V letech 2015 a 2016 dostal vždycky před kratochvílí v Riu jako hráč Barcelony stop na jeden zápas ve španělské lize a mohl odletět na bleskovou návštěvu své vlasti.

V roce 2017 ho ze hry poslaly náhlé svalové problémy. K léčení zjevně přispěl výlet do Ria.

A v posledních dvou letech, kdy už byl v angažmá v Paris St. Germain, ho právě před karnevalem začaly pronásledovat potíže s nártem. Zase pomohla zázračná kúra v Brazílii.

A letos? Když už to vypadalo, že Neymarova pozoruhodná šňůra skončí, nechal se vyloučit v úplném závěru duelu s Bordeaux.

Pařížský tým vedl ve šlágru Ligue 1 nad Bordeaux 4:3, když ve druhé minutě nastavení předvedl 28letý Brazilec naprosto zbytečný zákrok na Rubena Parda. Inkasoval druhou žlutou kartu a pakoval se ze hřiště.

Sudímu sice Neymar ironicky zatleskal, ovšem zas tolik truchlit nemusí, vždyť cesta na karneval je znovu volná. Rej v ulicích Ria začal v pátek, potrvá do středy a vzhledem k tomu, že PSG čeká odveta Ligy mistrů s Dortmundem až 11. března a příští víkend v lize nebude moci Neymar nastoupit, nestojí mu opravdu nic v cestě…

A že by vedení klubu hráči let do Brazílie zakázalo? Neymar už v minulosti ukázal, že si s ničím takovým hlavu moc neláme. V listopadu před návratem na trávníky po zranění třeba odletěl sledovat tenisový Davisův pohár. "Nejsem jeho otec ani policista," prohlásil tehdy trenér týmu Thomas Tuchel při otázce, jak s Neymarovým počinem naloží.

Útočníkova čerstvá nekázeň navíc přichází v okamžiku, kdy jsou jeho vztahy s klubem opět napjaté. Minulý týden si Neymar postěžoval, že mu klub bránil v návratu na trávníky.

Už v létě se neúspěšně snažil vytrucovat si návrat do Barcelony a nedorazil na začátek přípravy francouzského mistra. Pak se zase řešilo jeho údajné znásilnění brazilské modelky nebo žaloba fanouška Rennes za napadení po finále poháru.