Poklona od Maradony a nekonečné ovace. Gladiátor Totti v Římě končí, kam se vrtne, netuší

Francesco Totti v neděli ukončil svoji letitou kariéru v AS Řím. Zdali to byl poslední zápas kariéry, se ale zatím neví.

Řím - Míč se zastavil u rohového praporku a kamery zaostřily na nohy fotbalisty se stulpnami srolovanými typicky do půli lýtek. Francesco Totti míč podržel a několik zlomků sekundy čekal. Pak se ozval hvizd rozhodčího a vyprodaným Olympijským stadionem se rozlehl hromový jásot a potlesk. Patřil kapitánovi, který po 25 letech ukončil kariéru, spojenou výhradně s AS Řím. Poslední dotyk s balonem byl právě jeho.

"Budete mi chybět," vzkázal fanouškům. Vzkaz napsal fixou na míč a elegantním kopem ho poslal do kotle nejvěrnějších tifosi na jižní tribuně. Spoluhráči v dresech vyrobených speciálně pro rozlučkový zápas objímali čtyřicetiletého útočníka, který se už dávno stal klubovou ikonou, bez níž si fotbalové publikum nedokázalo mužstvo Římanů představit.

Přímo na stadionu připravovalo reportáže 600 akreditovaných novinářů z celého světa. Loučení slavného gladiátora, jak Tottimu přezdívají fanoušci, přilákalo větší zájem médií než milionářská Liga mistrů. Už před utkáním se na obrazovkách objevila krátká videa, pozdravy od fotbalových hvězd Davida Beckhama, Gianluigiho Buffona z Juventusu a Sergia Ramose, kapitána Realu Madrid.

Poklona od božského Maradony

"Totti je nejlepší fotbalista, kterého jsem v životě viděl," prohlásil Diego Maradona pár dní před utkáním. Od argentinské hvězdy, požívající v Itálii pověst fotbalového boha, to je nejvyšší ocenění, jakého se hráč může dočkat. Však také Totti na Maradonovu poklonu ze sociálních sítí odpověděl: "Teď už můžu klidně skončit!"

Slunečnou neděli, přejmenovanou fanoušky na Tottiho den, si užil naplno. I když zápas proti Janovu začínal na lavičce a na hřiště přišel až ve druhém poločase, pomohl týmu k výhře 3:2 a ke druhému místu v Serii A, které posunulo AS do základní skupiny Ligy mistrů.

Gól sice nedal, přesto patřil den právě jemu. V dresu AS Řím odehrál celou svoji kariéru, během čtvrt století to bylo 785 zápasů a 306 vstřelených gólů. Serii A vyhrál jen jednou, osmkrát skončil na druhém místě a dvakrát se radoval z Italského poháru. Odmítal přitom nabídky, které slibovaly peníze i více trofejí, a při závěrečném zápase měl na dresu vyšité heslo Una squadra per la vita - Jeden klub na celý život.

Do vedení klubu, nebo do Číny?

Tottiho příznivci jsou zvědavi, kam se teď jejich hrdina vydá. "Bojím se a potřebuji vaši pomoc, nejsem připravený na konec," prohlásil v emotivním projevu přímo na hřišti. Vedle něj stála manželka Ilary Blasi i jejich tři děti. Kapitánskou pásku nakonec předal nejmladšímu kapitánovi ze všech mužstev Říma, Mattiu Almavivovi, který hraje za žáky narozené v roce 2006.

Ohledně své budoucnosti ale konkrétní nebyl. Klub mu nabídl místo ve vedení, v médiích se mluví o pokračování kariéry v USA nebo v Číně.

Objevila se i možnost, že by odešel do druhé ligy pomoct Pescaře, kterou vede Zdeněk Zeman, trenér, jenž Tottiho kariéru nastartoval. "To je ale nesmysl, zaslouží si něco lepšího," odmítl spekulaci Zeman pro Sky Sport Italia.

Od dětství v Římě

Fotbal začal hrát Totti v Římě, kde se narodil 27. září 1976. Prvním klubem bylo místní Fortitudo, za něž hrál od osmi let. O dva roky později si ho vyhlédl AC Milán; bylo to v době, kdy klub koupil Silvio Berlusconi a začínal z něj budovat neporazitelnou mašinu. Tottiho matka ale nabídku odmítla, aby syn zůstal blíž k domovu. Posílil proto AS Řím, jednou a provždy.

V mládežnickém dresu "giallorossi" zářil Totti natolik, že šance v ligovém "áčku" přišla brzy. V šestnácti letech naskočil do utkání Serie A v Brescii. To bylo v roce 1993, kdy Řím trénoval srbský kouč Vujadin Boškov. "Pořád si ten den pamatuji, jak bych mohl zapomenout? Věřím, trenére, že na mě koukáte z nebe s vaším ironickým úsměvem, jako vždycky," napsal Totti do svého rozloučení, když Boškov v roce 2014 zemřel.

Když k mužstvu přišel v roce 1997 Zeman, zařadil Tottiho trvale do základní sestavy. Stejnou důvěru v zázračného mladíka měli i lídři kabiny, Luigi Di Biagio a Marco Delvecchio, a přidělili mu dres s číslem 10, které patří na celém světě těm největším hvězdám. Zeman s tím souhlasil. "Desítka ho potáhne kupředu a bude mu připomínat jeho povinnosti k týmu," uvedl tehdy podle italských novinářů.

Blikance jako Pavel Nedvěd

Ačkoli míval Totti zpočátku problémy s kázní a na hřišti občas sáhl k ostřejšímu faulu, diváci ho milovali. Byl trochu podobný Pavlu Nedvědovi, skvělý ofenzivní fotbalista, který ale trpěl na občasné úlety, třeba když v roce 2004 plivl na dánského protihráče Christiana Poulsena.

Díky gólům a schopnosti rozložit soupeře překvapivými přihrávkami však svoje blikance vždycky napravil. Jeho schopnosti oceňovali trenéři italské reprezentace, s níž vyhrál světový šampionát v roce 2006. Ve finále v Berlíně se tehdy loučil s národním týmem.

"Vyrostli jsme spolu. Spolu jsme slavili a plakali," zavzpomínal po Tottiho nedělní rozlučce reprezentační gólman a spoluhráč z týmu světových šampionů, Gianluigi Buffon.

Celé město zná Tottiho

Ačkoli Tottiho lanařil třeba Real Madrid, z Říma nikdy neodešel. A přesto, že se na hřiště v poslední sezoně už moc nedostával, byl stále ústřední postavou mužstva a spolu s Danielem De Rossim měl hlavní slovo v kabině. Fanoušci to dobře věděli.

"Každý, s kým v Římě mluvím, ať je to taxikář nebo číšník, všichni milují Tottiho," poklonil se svému kapitánovi klubový prezident James Pallotta.

Kromě fotbalu se Totti věnuje i charitě. Od roku 2003 je ambasadorem nadace UNICEF, která po celém světě pomáhá dětem a snaží se zlepšit jejich podmínky k životu. Fotbalová hvězda účinkuje v propagačních klipech a vydala i dvě knížky, které mají pomoct získat pro ohrožené děti peníze.

"Pět nejlepších italských fotbalistů? Totti, Totti, Totti, Totti a Totti," prohlásil před časem trenér Zeman. "Je to nejlepší hráč, se kterým jsem kdy pracoval. Má talent a dokázal ho naplnit. Je to jeden z nejlepších fotbalistů všech dob," uvedl kouč o hráči, který se v neděli rozloučil s kariérou v Římě.