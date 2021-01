Tottenham zastavil jízdu překvapení z druhé ligy a prošel do finále Ligového poháru

Fotbalisté Tottenhamu splnili v semifinále Ligového poháru roli favorita a druholigový Brentford porazili 2:0. O první trofej od roku 2008 se svěřenci trenéra Josého Mourinha utkají v dubnu ve Wembley s vítězem manchesterského derby mezi United a City, jež se hraje ve středu.

Čtvrtý tým tabulky Premier League poslal do vedení ve 12. minutě Moussa Sissoko a konečnou podobu výsledku dal v 70. minutě Son Hung-min. Brentford, jenž na cestě do semifinále vyřadil čtyři prvoligové týmy, se radoval v 63. minutě z vyrovnání, ale gól Ivana Toneyho nebyl uznán po zásahu VAR kvůli drobnému ofsajdu. Poslední minuty jeden z adeptů na postup do Premier League dohrával o deseti bez vyloučeného Joshe Dasilvy.

Tottenham se tak ocitl jednu výhru od zisku první trofeje po 13 letech od vítězství právě v Ligovém poháru. Finále se bude hrát 25. dubna.

Anglický fotbalový Ligový pohár - semifinále:

Tottenham - Brentford 2:0 (1:0)

Branky: 12. Sissoko, 70. Son Hung-min. ČK: 84. Dasilva (Brentford).