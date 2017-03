Nepochopitelné a skandální, soptil Wenger po debaklu. Jenže na mysli měl rozhodčí

před 1 hodinou

Další neuctivý výprask 1:5 uštědřil Arsenalu v osmifinále Ligy mistrů Bayern Mnichov a s naprosto dominantním skóre 10:2 postoupil mezi nejlepších osm týmů. Úterní duel výrazně přiblížil něco dlouho nemyslitelného – konec Arséna Wengera na lavičce londýnského klubu.

Londýn - Byl to pohled zmaru. Na světelné tabuli Emirates Stadium svítilo skóre 1:5, v ochozech stadionu se červenaly tisíce prázdných sedaček. Trenér Arséne Wenger stál zamyšleně ve vymezeném obdélníku před střídačkou. Důvodem jeho frustrace však nebyl další debakl s Bayernem Mnichov, ale výkon rozhodčích…

Volání fanoušků po odchodu sedmašedesátiletého Francouze přerůstá do masových protestů. Spolu s blížícím se koncem duelu s Bayernem se v hledišti objevila řada transparentů, které vyzývaly kouče k rezignaci. "Nebylo by správné, aby odešel kvůli protestům fanoušků. Ale pokud to takhle půjde dál, bude muset," konstatoval bývalý útočník Arsenalu Ian Wright.

Pouze jedinkrát v historii Ligy mistrů se stalo, že by některý tým dostal ve dvou zápasech takovou nálož. Shodou okolností u toho byl v roce 2008 Bayern Mnichov, který v osmifinále vyřadil Sporting Lisabon (5:0 a 7:1). "Je těžké pochopit, co se stalo," soukal ze sebe Wenger, jemuž po sezoně končí v Arsenalu smlouva.

Nicméně jeho komentář nebyl projevem sebereflexe. Wenger už dlouhodobě naznačuje, že výzvu fanoušků nemá chuť vyslyšet. "Vy si šéfa také nevybíráte," argumentoval novinářům před zápasem s Bayernem. Jeho postoj už ale irituje samotné fanoušky, několik stovek z nich se vydalo na Emirates Stadium v protestním průvodu. "Díky za vzpomínky. Je čas odejít!" nebo "Odejdi, ničíš náš klub," to hlásaly jejich transparenty.

Jejich slova si však Wenger k srdci evidentně nevzal. "Bylo to nepochopitelné a skandální," komentoval duel na tiskové konferenci. Jenže nemyslel výkon svého týmu, ale představení rozhodčích! "Zápas úplně zabili," čílil se Francouz.

A co víc, vystoupení Gunners hodnotil kladně… "Podali jsme hrdý výkon. Ale tenhle příběh skončil špatně. Neměli jsme štěstí, protože za stavu 1:0 jsme měli kopat stoprocentní penaltu. Ve druhé půli pak rozhodčí hodně, hodně připískávali Bayernu," tvrdil.

